Yozgatlı pancar üreticisi 3 bin 720 liralık fiyata 'Biz çocuk muyuz?' diye tepki gösterdi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta şekerpancarı sökümü aralıksız devam ediyor. Yılda bir milyon tonun üzerinde şekerpancarı üreten bölge çiftçisi, açıklanan fiyatın yetersizliğinden yakınıp, girdi maliyetlerine göre yeniden değerlendirmesini istiyor. AK Parti üyesi olduğunu belirten Yozgatlı pancar üreticisi, 3 bin 720 lira olarak açıklanan fiyata, "Sanki çocuğun eline harçlık veriyorsun. Biz çocuk muyuz? Bak 70 yaşındayım tarlada sürünüyorum" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Yozgat'ta, sökümünü yaptığı şekerpancarını, Boğazlıyan ve Sorgun ilçeleri ile Çorum'da bulunan şeker fabrikasına teslim eden çiftçiler, açıklanan pancar fiyatlarını yetersiz bulduklarını dile getirdi ve yeniden değerlendirilmesini istedi.

Şekerpancarı sökümünü yapan Mehmet Ali Kaplan, "Vallahi girdisi çıktısı çok yüksek bu işin ama fiyat olarak da biraz düşük görüyoruz. Biraz daha çiftçiyi destekleselerdi daha güzel olurdu. Bunun suyu, girdisi, mazotu falan her şeyi belli zaten. Beklentimiz en azından biz 5 bin lira olsun diyorduk. Biraz düşük girdilere göre. Mazota günlük zam geliyor. Alımlarda sıkıntımız yok. Ekibimiz de burada, Çorum Şeker'den şefimiz, memurlar, onlar da başında. Sağ olsunlar gereken işlemleri yapıyorlar" dedi.

"BİZ ÇOCUK MUYUZ? BAK 70 YAŞINDAYIM TARLADA SÜRÜNÜYORUM"

Yozgat Merkez Bahçecik Köyü'nden tarım emeklisi İdris Şahin de AK Parti üyesi olduğunun altını çizerek, şekerpancarı fiyatına tepkisini şöyle dile getirdi:

"Tayyip Bey hiç fiyat vermedi. Arpaya, buğdaya, hiçbir şeye fiyat vermiyor. Çiftçi o kadar perişan ki, hiç sorma Sayın Cumhurbaşkanım. Bu talebimizi de dikkate al; 3 bin 720 lira pancar fiyatı olur mu? Şu pancarlara bak. Kamyon çöküyor, motor çöküyor. Biz neler çekiyoruz? Araba devrildi. Pancar dereye döküldü. Fiyat en az 4 bin 500 olmalı. Bu fiyat ne ki? Sanki çocuğun eline harçlık veriyorsun. Biz çocuk muyuz? Bak 70 yaşındayım, tarlada sürünüyorum. Kurban olduğum. Geçen sene 3 bin 500 liraydı, bu sene de 3 bin 720 lira. Böyle bir fiyat olur mu? Arpa, buğday da aynı. Giden sene 13,5'a sattık, bu sene 15,5'a sattık. Bunda yalanın varsa yalan desin arkadaşlar. Çiftçi perişan, mazotun litresi 100 lira olmuş. Bir teneke yağ 5 bin lira. Hadi çiftçi ne yesin? 2004'de AK Parti geldi. O gündür bu gündür AK Parti'ye kayıtlıyız. AK Parti'ye oy verdik. Ne bize bakıyor Sayın Cumhurbaşkanım ne de bir şey yapıyor. Bu kadar yeter."

Kaynak: ANKA