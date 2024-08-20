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Yozgat'taki son garın açılışı için çalışmalar hızlandırıldı

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Ankara- Kırıkkale- Yozgat- Sivas bağlantılı Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı güzergahında yer alan Yozgat'taki son garın açılışına yönelik çalışmalara hız verildi. Açılışı defalarca ertelenmesinin ardından en son geçen yıl 26 Nisan'da yapılan güzergahta çevre düzenlemesi aşamasına geçildi.

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Ankara- Kırıkkale- Yozgat- Sivas bağlantılı Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı güzergahında yer alan Yozgat'taki son garın açılışına yönelik çalışmalara hız verildi. Açılışı defalarca ertelenmesinin ardından en son geçen yıl 26 Nisan'da yapılan güzergahta çevre düzenlemesi aşamasına geçildi.

Açılışı 8 kez ertelendikten sonra geçen yıl 26 Nisan'da açılışı yapılan Ankara- Kırıkkale- Yozgat- Sivas bağlantılı Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı güzergahında yer alan Yozgat'taki son garın açılışına yönelik çalışmalara hız verildi. Yozgat merkezden sonra bu yıl mart ayında açılan Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerindeki garlardan sonra Yerköy ilçesindeki istasyon garında açılışa yönelik çevre düzenleme çalışlarına başlanıldı.

Ankara- Tiflis bağlantılı İpekyolu YHT projesinin ilk etabını oluşturan ve toplam uzunluğu 405 kilometre olan Ankara- Kırıkkale- Yozgat-Sivas yüksek hızlı demiryolu hattının 293 kilometrelik Yozgat- Sivas etabının yapımına Şubat 2009'da başlandı. Balışeyh-Yozgat-Sivas kesiminde test sürüşleri önceki yıl yapıldı. Açılışı 8 kez ertelenen hattın açılışı ise geçen yıl genel seçimler öncesinde gerçekleştirildi. Ankara-Sivas YHT hattına hizmet verecek Yozgat merkez istasyon garından sonra Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerindeki YHT garları da bu yıl Mart ayında açıldı. Hat güzergahında yer alan Yozgat'ta dördüncü istasyon garı Yerköy ilçesinde bulunuyor. Yerköy ilçesi Akpınar Köyü mevkiinde yer alan YHT Garı, ilçe merkezinin 5 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Gar istasyonu, Ankara-Sivas YHT yolcuları ile birlikte inşaatı devam eden Yerköy-Kayseri yüksek standartlı demiryolunun da başlangıç noktası olarak hizmet verecek. İstasyonun, çevre düzenleme çalışmaları tamamlandıktan sonra resmi açılışının en geç önümüzdeki ay içerisinde yapılacağı kaydedildi.

Yerköy-Kayseri yüksek standartlı demir yolu hattı

Yerköy YHT Garı açılış için hazırlanırken, Yerköy- Kayseri yüksek standartlı demiryolu hattı ile ilgili inşaat çalışmaları da devam ediyor. Yapımı devam eden Yerköy-Kayseri YHT Projesi ile saatte 250 kilometre hızla, 142 kilometrelik çift hat uzunluğunda, elektrikli ve sinyalli yük ve yolcu taşımaya yönelik planlandı. Hattın devreye girmesiyle Yerköy-Kayseri mevcut konvansiyonel demiryolu ile 3 buçuk saatte sağlanan ulaşım 1 saatin altına, Ankara - Kayseri arası mevcut konvansiyonel demiryolu ile 7 saatte sağlanan ulaşım süresi 2 saate, İstanbul- Kayseri arası ise 5 saat 15 dakikaya düşecek. Proje kapsamında Yerköy- Kayseri arasında demiryolu üzerinde yer alam dağlar delinerek, tünel yapımı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

Kırıkkale Ekonomi Ankara Yozgat Sivas Yht Ulaşım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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