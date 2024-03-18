Yozgat'ta Yarım Kalan Stadyo İnşaatı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta 2021 yılında yıkılarak yerine yeni bir stat yapılması için temeli atılan Bozok Stadı inşaatı yarım kaldı. Temeli atıldığında 500 günde tamamlanacağı belirtilen stadın ihalesini alan firma, artan maliyetler nedeniyle işi yavaşlattı, verdiği taahhüdü yerine getiremedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yüklenici firma ile yapılan sözleşmeyi geçtiğimiz yıl Kasım ayında feshetti ama inşaatın devam etmesi için yeni bir ihaleyi henüz yapmadı.

Yozgat'ta temeli 64 yıl önce atılan, inşaatı yaklaşık 16 yıl süren ve 1976 yılında da tamamlanan Şehir Stadyumunun yerine yenisi yapılmak üzere 2021 yılının Ocak ayında yıkıldı. Yüklenici firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra 500 günlük sürede tamamlanması planlanan Yozgat Stadı'nda çalışmaların durma noktasına gelip, son dönemlerde bir çivi dahi çakılmaması nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yüklenici firma ile sözleşme geçtiğimiz Kasım ayında feshedildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelen heyet statta incelemelerde bulunarak tespit çalışması yapıldı. Stadın kaldığı yerden yeniden yapılması için yapılması planlanan ihale gerçekleşmeyince inşaat yarım kaldı.

"YAPILACAK MODERN BİR TESİSİN YERİNİN BURASI OLMADIĞINI SÖYLEDİM"

2005-2011 yılları arasında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapıp, emekli olan Ferhat Erdem, stadın şehrin merkezinde kaldığını, yıkılıp yerine yenisinin yapılmasının yanlış olduğunu söyledi. Stadın başka bir alana yapılması konusunda ilgililere tavsiyelerde bulunduğunu da hatırlatan Erdem, şöyle konuştu:

"Bu tesis yapılırken de yani yeniden bu ihalesi yapılacağı dönemde emekli olmuştum ama burayı yapacak siyasi iradeyle defalarca konuştum, yapılmaması gerektiğini buraya çünkü yapılacak modern bir tesisin yerinin bura olmadığını söyledim. Nedenlerini söyledim. Sadece bu benim için duygusal bir tepki değildi, mantıklı bir tepkiydi. Günümüzde spor tesisleri sporcuların daha modern ve daha rahat, daha konforlu ve daha kontrollü alanlarda spor yapmasına olanak sağlamayı amaçlamakta, bunun yanında seyircilerin de çok konforlu olmalarını, rahat gelip rahat gitmelerini sağlamayı amaçlayan bir yaklaşım söz konusu. Ama gördüğümüz tesiste böyle bir şeyin olabilmesi mümkün değil. Şehrin göbeğinde kalmış. Trafik sıkışıklığının olabileceği bir yer. Futbol Federasyonu'nun güvenlik akreditasyonları var. Bunlara uymayan tesislerde müsabaka zaten oynatılamıyor. Burada otoparkın olması lazım, otopark yok. Takımların rahatça gelip, gidebilme sağlayacak olanakları yok. Öyle bir tesis yapıldı ki, öyle bir tribün yüksekliği yapıldı ki; yeni yerleşim yerlerine çok yakın burası. Bir tarafı da uluslararası yol. Bunu geçebilmek söz konusu değil. Bir de yeni konseptte stat şehrin dışına çıkarılmakta. Yozgat'ın çok güzel bir yeri vardı, 'Yimpaş fabrikalar sahası' diye bilinen bir yerde gençlik sporunun tesis yapılabileceği bir yer mevcuttu. Ben o zaman buraya siyasi iradeye, Yozgat'ın vekillerine bunları söyledim. Onlara notlar gönderdim. Onlara gerekçeleri, yönetmelikler gönderdim. 'Burayı lütfen yapmayın' dedim ama nedense kendi bildiklerini yaptılar, stadyum bu halde."

"YOZGAT'A YAKIŞIR BİR STADYUM YAPSINLAR"

Stadın belirlenen süre içerisinde bitirilemediğini aktaran Ferhat Erdem, stadın bitmesi halinde profesyonel maçların oynanamayacağını, standartlara uygun olmadığını öne sürdü. Erdem, stadın mevcut durumu ile tamamlanıp, amatörlere tahsis edilmesini, yeni bir stadın yapılması gerektiğine vurgu yaparak, şöyle dedi:

"Bu stadyum önce üç ayda bitecekti, dört ayda bitecekti ama şimdi şu anda gördüğünüz gibi. Bu stadyum benim gözümde fiziki olarak ne durumda bilmiyorum, inşaatçı değilim ama burada kullanılan malzemeleri bilen, yıllarca sporun içinde olan ve ömrünün neredeyse yarısını bu sahada geçirmiş olan biri olarak bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; parasal gerçekleşmesi yüzde 30'un asla üstünde değil. Maraton tribünü de yapıldıktan sonra buranın özel imalatları başlıyor ki; onlar çok büyük para tutuyor. Bundan dolayı benim bir önerim var. Hala zaman geçmiş değil, yaptıktan sonra bu gördüğümüz tribünü Yozgat Türkiye'nin en kötü stadyumuna sahip bir yer olarak anılmaktansa amatörlerin en iyi stadı olarak anılsın. Şehir dışında çok güzel alanlar var. Yozgat'a yakışır bir stadyum yapsınlar. Zira buranın ışıklandırması olamaz. Yani tribün üstü ışıklandırma yapılamaz. Tribünün kendisi kısa, alçak. Dışarıya direk tipi ışıklandırma yapılamaz. Gerekli ışıklandırmayı sağlayamazlar. Işıkların çarpışması söz konusu olur."