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Yozgat'ta Hayırseverin Ramazan Ayı Sebze Yardımı Kısa Sürede Bitti

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Yozgat'ta bir hayırseverin Ramazan ayında domates, patates, soğan, salatalık ve sarımsaktan oluşan sebze yardımı kısa sürede bitti.

Büyük kısmının kadın ve yaşlıların oluşturduğu kuyrukta bekleyen vatandaşlar, kamyonlarla getirilen sebzelerden alabilmek için birbiriyle yarıştı. Cuma namazı sonrası Fatih Camii önünde biriken kalabalık, dağıtımın başlamasıyla domates, patates, soğan, salatalık ve sarımsaktan oluşan iki kamyon sebzeden alabilmek için yoğun çaba gösterdi.

İki kamyon sebze yarım saat içerisinde tükenirken, bazı vatandaşlar sebze alamadı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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