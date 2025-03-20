Yerli Yatırımcılar Yurt Dışına Yöneliyor

BTSO Akademi kapsamında düzenlenen seminere katılan Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, gayrimenkul sektörünün yerli yatırımcıları yurt dışına kaptırma riskli ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Yerli alıcıların yurt dışı gayrimenkul yatırımlarının 2 milyar doları geçtiğini belirten Büyükduman, bu rakamın 3 sene önce 600 milyon dolar seviyelerinde olduğunu hatırlattı. Büyükduman, "Türk yatırımcıların gayrimenkul yatırımında giderek artan biçimde yurt dışına yöneldiğini görüyoruz." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi projesi kapsamında "Gayrimenkul Sektörünün Dünü, Bugünü" semineri gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, gayrimenkul sektörünün ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biri olduğunu söyledi. Sektörde geçmişte geleneksel yöntemlerle ilerleyen, yerel pazarlara odaklanan ve genellikle bireysel yatırımcıların yönlendirdiği bir gayrimenkul piyasası gördüklerini ancak bugün dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve değişen tüketici beklentileri ile sektörün bambaşka bir noktaya evrildiğini ifade eden Batmaz, "Artık yapay zeka destekli analizler, büyük veri kullanımı, akıllı bina projeleri ve yenilikçi teknolojiler, sektörün geleceğini belirleyen unsurlar haline geldi." dedi.

"Sektörümüzü değişim sürecine hazırlıyoruz"

Sektördeki değişimin hız kesmeden devam edeceğini dile getiren Batmaz, "Küresel ekonomik dinamikler ve değişen yatırım trendleri, sektörde yeni fırsatlar ve zorluklar getiriyor. Seminerimizde, alanında çok kıymetli konuşmacılarımızın katkılarıyla sektördeki güncel verileri değerlendirecek, karşılaştığımız zorluklara yönelik çözüm önerilerini tartışacak ve geleceğe dair öngörüler üzerinde duracağız. Toplantıya öncülük eden 54. Meslek Komitemize firmalarımızı geleceğe hazırlamak adına gösterdikleri çaba ve çalışmaları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

2024 yılında 3 milyondan fazla gayrimenkul el değiştirdi

Açılış konuşmasının ardından Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, gayrimenkul piyasasındaki mevcut durum, sektörü bekleyen riskler ve fırsatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye gayrimenkul piyasasında 2024 yılında 3 milyondan fazla gayrimenkulün el değiştirdiğini söyleyen Büyükduman, bu satışların yarısına yakınını konutların oluşturduğunu ifade etti. Türkiye'deki konut satışlarının yıllık ortalama yüzde 2,2 büyüme kaydettiğini söyleyen Büyükduman, 2025 yılında konut satış adedinin 1,6 milyon seviyelerinde gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.

Apartman daireleri küçülüyor, müstakil evler büyüyor

Türkiye'de yapı ruhsatı alınan konutların ortalama büyüklüklerine ilişkin bilgiler paylaşan Büyükduman, müstakil evlerin büyüklüğü artarken, apartman dairelerinin küçüldüğüne dikkati çekti. Ahmet Büyükduman, "2010 yılında 121 metrekare olan ortalama apartman dairesi büyüklüğü 2024'te 96 metrekareye geriledi. Aynı dönemde müstakil evlerin büyüklüğü ise 165 metrekareden 212 metrekareye yükseldi. Bu durum bir anlamda Türkiye'deki sosyolojik trendi de gösteriyor. Türkiye'de aileler küçülüyor. Bundan 20 yıl önce ortalama hane büyüklüğü 4,1'di. Bugün 3,1'e düştü. Nüfus artış hızı ciddi ölçüde azaldı. Diğer taraftan hanelerin yüzde 18'inde tek kişi yaşıyor. Buna paralel olarak apartman daireleri küçülüyor." dedi.

Yerli yatırımcı konut alımında yurt dışına yöneldi

Yabancılara konut satışlarına ilişkin de veriler paylaşan Büyükduman, yabancı yatırımcılara ikamet ve vatandaşlık süreçlerinin yavaşlamasıyla rakamların düştüğünü ifade etti. Bir dönem yıllık 67 bine kadar çıkan yabancıya konut satışlarının 2024 yılında 23.781 adede gerilediğini söyleyen Büyükduman, konut satışlarında uzun bir dönem yabancı ilgisi ile karşılaşmayı beklemediklerini kaydetti. Son dönemde yerli yatırımcıların yurt dışından konut almaya yöneldiğini paylaşan Büyükduman, "Şu anda böyle bir trend gelişiyor. Türk yatırımcıların yurt dışı yatırımları 2 milyar doları aştı. Bu rakam 3 sene önce 600 milyon dolar seviyesindeydi. Sektör, önemli ölçüde içerdeki yatırımcıyı dışarıya kaptırma riski ile karşı karşıya." diye konuştu.

Seminerin ikinci bölümünde BTSO 54. Komite Başkanı Özkan Aydemir'in moderasyonunda Bursa Emlak Müşavirleri Odası Başkanı Erdal Çelebi ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile sektördeki gelişmeleri ve öngörülerini paylaştı.

Gayrimenkul sektörü temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği eğitimi BTSO Meclis Üyeleri İsmail Duyar ve Göksel Birsen, Komite Başkan Yardımcısı Serkan Üçdal ve Komite Üyesi Çağatay Gümüşyay da takip etti. Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi. - BURSA