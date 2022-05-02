Yenişehir'den bayram sevinci
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçe belediye ekipleri sabah namazında vatandaşları unutmadı, bayram ikramlıkları dağıttı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçe belediye ekipleri sabah namazında vatandaşları unutmadı, bayram ikramlıkları dağıttı.
Diyarbakır Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Beşikci'nin talimatlarıyla ilçe genelinde bulunan camilerde Ramazan bayramı münasebetiyle sabah saatlerinde namaza gelen vatandaşlara bayramlık ikramlıkları yapıldı. Binlerce paket halinde dağıtılan ikramlıklar belediye ekipleri tarafından Başkan Beşikçi'nin bayram selamıyla teslim edildi. - DİYARBAKIR
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