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Yenimahalle'de Bahçecilik Kursu Başladı

ANKA - Yerel
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Yenimahalle'de Bahçecilik Kursu Başladı

Yenimahalle Belediyesi tarafından bahçe bilgisi edinmek, hobi ya da meslek amaçlı bahçıvanlık yapmak isteyen ilçe sakinleri için ücretsiz Bahçecilik kursu başladı. Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslar için ilk ders zili çaldı. Birinci periyotta 100’e yakın kursiyer 2 ay süreyle eğitim alacak.

Yenimahalle Belediyesi tarafından bahçe bilgisi edinmek, hobi ya da meslek amaçlı bahçıvanlık yapmak isteyen ilçe sakinleri için ücretsiz Bahçecilik kursu başladı. Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslar için ilk ders zili çaldı. Birinci periyotta 100'e yakın kursiyer 2 ay süreyle eğitim alacak.

Çevre bilgisi, bitki koruma, budama teknikleri, salon bitkileri, bahçe bitkileri gibi farklı konularda 13 dersin verileceği bahçecilik kursunda, YENİMEK çatısı altında verilecek teorik eğitimin ardından, kursiyerlere Yenimahalle Belediyesi Yakacık Serası'nda uygulamalı eğitim verilecek.

18 yaş üstü okur-yazar tüm Yenimahallelilerin ücretsiz katılabildiği kurslar, hafta içi 4 gün 10.00- 15.00 saatleri arasında yapılacak. 2 ay sürecek olan eğitimlerde 204 saatlik süreci başarıyla tamamlayan kursiyerler ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını alacak.

"BAHÇECİLİK KURSUMUZ DA BUNDAN SONRA DÖNEMLER HALİNDE DEVAM EDECEK"

Yenimahalle'de 13 yıldır YENİMEK meslek edindirme ve hobi kursları ile 150 binden fazla ilçe sakinine 150 branşta eğitim verildiğini hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Amacımız vatandaşlarımızı evlerinden çıkartarak, kurslarımız aracılığıyla komşuluk, arkadaşlık, hemşerilik bilincini geliştirmek bu arada da meslek edinerek aile bütçelerine katkı sağlamalarına öncülük etmektir. Bahçecilik kursunu da bu yıl ilk defa açtık. Toprak insanı stresten uzaklaştırır, rahatlatır, sakinleştirir. İlçe sakinlerimizden talep gelmeye devam ederse Bahçecilik kursumuz da bundan sonra dönemler halinde devam edecek" dedi.

ANKA / Yerel

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