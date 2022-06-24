Yeni Zelanda'da Maori yeni yıl kutlaması

Yeni Zelanda'nın Wellington kentinde Maori yeni yılı ilk kez resmi tatil olarak kutlandı.

Yeni Zelanda'nın Wellington kentinde yerli Yeni Zelandalı Maorilerin takvimine göre yeni yıl ilk kez resmi tatil olarak kutlandı. Sabahın erken saatlerinde çok sayıda Yeni Zelandalı başkentte bir araya gelerek havai fişekler gösterileri eşliğinde yeni yılı kutladı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bu sabah erken saatlerde düzenlenen kutlamalara katılırken, Maori yeni yılının artık resmi tatil olacak kutlanacağını söyledi. Ardern, Maori yeni yılı ve resmi tatilin dünyaya pazarlanacak benzersiz bir Yeni Zelanda tatil deneyimi olarak turizm sektörünü canlandırmasına yardımcı olacağını umduklarını da dile getirdi.

Yeni Zelanda'da yerlilerin Maori kültürüne göre her yıl Haziran ve Temmuz ayları arasında, Pleiades olarak bilinen bir yıldız kümesinin ortaya çıkar ve Matariki olarak bilinen yıldız kümesinin yeniden bir araya gelmeleri yeni bir takvim yılının başlangıcını gösterir.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel