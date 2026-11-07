YENİ Partili Uygur, emeklilerin geçim sıkıntısını 16 milyon rakamıyla gündeme taşıdı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - YENİ Parti Ardanuç İlçe Başkanı Erol Uygur, ilçede emeklilerin giderek ağırlaşan geçim sıkıntısına dikkati çekerek, " Türkiye'de 16 milyon emeklimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2027 yılını beklememesi gerekiyor. Çünkü emekli perişan durumda. Emeklinin artık rahat ve insanca bir yaşamı hak ettiğini düşünüyoruz. Yaşam standartları çok daraldı" dedi.

YENİ Parti Ardanuç İlçe Başkanı Erol Uygur, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, ilçenin ekonomik sorunlarını dile getirdi. Emeklilerin alım gücündeki düşüşün esnafı da etkilediğini ifade eden Uygur, hayvancılık sektöründe yaşanan daralmanın Ardanuç ekonomisinin geleceği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Uygur, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın inşallah emekliler için güzel bir haber vermesini bekliyoruz. 2027 yılı için verilen mesaj, iyileştirme yapılacağı yönünde. Emeklinin yine hüsranı mı olacak, yoksa ertelenen umutları mı gerçeğe dönüşecek? Emeklinin yüzü gülecek mi? En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesi söz konusu. Peki, asgari ücretli geçinebiliyor mu? En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine, yani 28 bin liraya çıkarılsa bile emeklinin geçinmesi yine zor. Çünkü asgari ücretli de geçinemiyor. Bunu sokakta görüyoruz.

Türkiye'de 16 milyon emeklimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2027 yılını beklememesi gerekiyor. Çünkü emekli perişan durumda. Emeklinin artık rahat ve insanca bir yaşamı hak ettiğini düşünüyoruz. Sokağa çıktığında eşiyle, dostuyla bir çay içebilecek, evine veya evladının yanına giderken torunlarına bir çikolata götürebilecek duruma gelmesini istiyoruz. Maalesef bugünkü yaşam koşullarında bunların hiçbiri mümkün değil. Yaşam standartları çok daraldı. İnsanlar artık borçlarını ödeyemedikleri için intihar ediyor. Çok kötü bir noktaya gelindi.

Bunların önüne geçilebilmesi için çiftçimize de vatandaşımıza da en üst seviyede ve en iyi şekilde iyileştirmeler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Dul, yetim, öksüz, yaşlı, emekli, çiftçi ve esnafı kapsayan geniş kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç var. Bugün Ardanuç'ta ssnafımızın yarısı hala siftah yapmamış. Kış sezonuna girdikçe durum ne olacak? İnsanlar perişan. Esnaf sigortasını ödeyemiyor, iş yeri kirasını karşılayamıyor. Belki iş yerinin elektriği kesilecek.

"HAYVANCILIK BİTERSE ARDANUÇ BİTER"

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız yanıma geliyor. 'Bankalardan kredi alamadıklarını, hayvanlarını satamadıklarını' söylüyorlar. Kış sezonu geldi. Hayvanlarını beslemek için yem almaları gerekiyor ancak alamıyorlar, satsa satamıyor. Köylü üretirse esnaf da kalkınır, ilçe de kalkınır, il de kalkınır ancak üretim bitti. Zaten tüketen bir toplum haline geldik. Çünkü her şey mazota bağlı. Bugün mazot 100 lira. Vatandaş ne yapsın? Bu nedenle çiftçiye en azından daha düşük fiyatlı mazot verilmesi ve ÖTV'nin çiftçiler için kaldırılması gerekiyor. Ardanuç'ta hayvancılık biterse Ardanuç da bitti. Ardanuç hayvancılık olmadan kalkınamaz. Köyleri ziyaret ettiğimizde büyükbaş hayvancılıkla uğraşanların yaklaşık yüzde 50'si bu işi bıraktı. Çünkü maliyetler yüksek. Küçükbaş hayvancılıkta da kurbanlık hayvan yetiştirmek için hazırlık yapanlar, koyun alıp doğum yaptırarak üretime geçmeyi de yapamıyorlar. Kredi alamıyor, hayvanlarının yem ihtiyacını karşılayamıyorlar."

Kaynak: ANKA