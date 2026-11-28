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Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - YENİ Parti Rize İl Başkanlığı, Güneysu ilçesinde başlattığı "İş, Ekmek, Adalet, Hukuk ve Demokrasi" yürüyüşünü Rize merkezde sürdürdü. Memiş Ağa Parkı'nda konuşan İl Başkanı Saltuk Deniz, "Yani 24 yıllık AKP iktidarında Rize'ye düşen daha çok işsizlik olmuş" dedi. Deniz, çayda taban fiyat uygulamasını zorunlu kılacak bir yasa çıkarılmasını istedi.

YENİ Parti Rize İl Başkanlığı, Güneysu, Derepazarı ve İyidere'nin ardından Rize merkezde "İş, Ekmek, Adalet, Hukuk ve Demokrasi" yürüyüşü düzenledi. Atatürk Caddesi'ndeki il başkanlığı önünde toplanan partililer, "Sermayeye değil emekçiye bütçe" sloganıyla Memiş Ağa Parkı'na yürüdü. Yürüyüşe çay üreticileri ve YENİ Parti Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak da katıldı.

Yürüyüşün ardından parkta açıklama yapan YENİ Parti Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, AK Parti'nin 24 yıllık iktidarı döneminde temel gıda ve akaryakıt fiyatlarının yanı sıra vatandaşların bankalara olan borcunun da arttığını söyledi. Deniz, emekli aylığının asgari ücretin yüzde 30 üzerindeyken yüzde 20 altına gerilediğini belirtti.

"KAPANAN İŞ YERİ SAYISI AÇILAN İŞ YERİ SAYISINDAN FAZLA OLMUŞTUR"

Rize'deki işsizlik oranının Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun'daki oranlardan yüksek olduğunu söyleyen Deniz, çalışanların ve esnafın durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Yani 24 yıllık AKP iktidarında Rize'ye düşen daha çok işsizlik olmuş. Esnaf her geçen gün daha da zor duruma düşmüş, kapanan iş yeri sayısı açılan iş yeri sayısından fazla olmuştur. Memurların ve diğer çalışanların çalışma koşulları zorlaşmış, tüm çalışanların reel anlamda ücretlerinde gerilemeler olmuş, sosyal hakları azalmıştır."

"İLK ÖNCE SARAYDAN BAŞLAYALIM"

Deniz, 24 yılda 4 trilyon dolar vergi toplandığını, 64 milyar dolarlık özelleştirme yapıldığını ve faize 600 milyar dolar ödendiğini söyledi. "Bu paralardan çalışanlara, emeklilere, çiftçilere, çay üreticisine düşen pay nedir" diye soran Deniz, 2027 bütçesinin yüzde 14'ünün faiz ödemelerine ayrılacağını belirtti. Hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirlerini de eleştiren Deniz, "Hükümet her gün tasarruf tedbirleri açıklıyor. Güzel, tabii ki tasarruf yapalım, ilk önce saraydan başlayalım" dedi.

Muhalif basına yönelik baskıların arttığını ve eleştirilerin adli soruşturmalara konu olduğunu söyleyen Deniz, "Ülke adeta denetimli mahkumlar ülkesi haline getirilmiştir" diye konuştu. Deniz, kadın cinayetlerine, kadına yönelik şiddete ve uyuşturucu kullanım yaşının düşmesine de dikkati çekti.

ÇAYDA TABAN FİYAT TALEBİ

ÇAYKUR'un mali durumuna da değinen Deniz, kurumun bankalara borcunun 20,9 milyar liradan 33 milyar liraya yükseldiğini söyledi. Çay üreticisinin yoksullaştığını belirten Deniz, "Üreticiyi koruyacak ve çayda taban fiyat uygulamasını zorunlu kılan Çay Kanunu çıkarılmamış, üreticilerin yoksullaştırılması devam etmiştir" dedi.

"SEÇİLMİŞLERİN KAYYUMLA YER DEĞİŞTİRMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Kayyum atamalarına karşı olduklarını belirten Deniz, "Kişiye ya da partiye göre değil, hukuka göre adil yargı istiyoruz. Seçilmişlerin kayyumla yer değiştirmesini istemiyoruz. Biz kayyumlara 'hayır' diyoruz. İşe alımlarda ve devlet yönetiminde liyakat istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Deniz, ücretsiz sağlık ve eğitim taleplerini dile getirerek, "Çalışanlar, emekliler, kadınlar, çocuklar, gençler ve hiç kimse yatağa aç girmesin istiyoruz. Tüm çalışanların ve emeklilerin ücretlerinin insanca yaşamalarını sağlayacak düzeyde olmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA