İş adamı Cinkaya'dan iddialarla ilişkin açıklama; 'Türk yargısına güveniyorum'

Denizlili iş adamı Yavuz Cinkaya, avukatı aracılığıyla İstanbul merkezli savcılık soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı. Cinkaya, yönetici olduğu dönemin incelemesinde bahis oynamadığının belirlendiğini belirtti. Süreçten herhangi bir maddi kazanç elde etmediğini, "şike" gibi sporun ruhuna ve hukuka aykırı ağır ithamlarla adının yan yana getirilmesinden derin üzüntü duyduğunu vurgulayan Cinkaya, "Türk Yargısına inancım tamdır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya adı karışan Denizlili iş adamı Yavuz Cinkaya, avukatı Harun Ümit Eren aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, soruşturma kapsamında müvekkili hakkında inceleme başlatıldığı belirtilerek, bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve Cinkaya'nın şahsi, ailevi ve ticari itibarını korumak amacıyla bu açıklamanın yapıldığı vurgulandı.

"Hayatın olağan akışına aykırıdır"

Avukat Eren, müvekkilinin Denizli'nin köklü ve saygın ailelerinden birinin mensubu olduğunu, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan önemli bir şirketler grubunun yöneticisi ve hissedarı bulunduğunu hatırlattı. Cinkaya'nın şahsi mal varlığı ve temsil ettiği ticari yapının büyüklüğü dikkate alındığında, herhangi bir illegal faaliyetten veya bahis organizasyonundan maddi menfaat sağlama arayışı içerisinde olmasının hayatın olağan akışına ve sahip olduğu etik değerlere tamamen aykırı olduğu ifade edildi.

"inceleme sonucu bahis yapmadığı tespit edildi"

Açıklamada, yapılan incelemelerde müvekkilinin yönetici olduğu dönemde yasal ya da yasa dışı herhangi bir bahis yapmadığının tespit edildiği, bu konuda herhangi bir iddia dahi bulunmadığı belirtildi. Soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile detaylı bilgi paylaşılacağı kaydedildi. Avukat Harun Ümit Eren, müvekkilinin süreçten herhangi bir maddi kazanç elde etmediğini, "şike" gibi sporun ruhuna ve hukuka aykırı ağır ithamlarla adının yan yana getirilmesinden derin üzüntü duyduğunu vurguladı.

"Yargı ile tam işbirliğindedir"

Cinkaya'nın yargı makamlarıyla tam iş birliği içerisinde hareket ettiği, gerekli tüm bilgi, belge ve beyanları ilgili mercilere sunduğunu belirten Eren, "Müvekkilimiz, yargı makamlarıyla tam bir iş birliği içerisinde hareket etmekte; gerekli tüm bilgi, belge ve beyanları ilgili mercilere sunmaktadır. Türk yargısının, müvekkilimizin şahsına yönelik bu haksız algıyı kısa sürede netleştireceğine ve adaletin tecelli edeceğine olan inancımız tamdır. Müvekkilimizin ve mensubu olduğu ailenin ticari itibarını zedelemeye yönelik asılsız haber ve yorumlara karşı tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz. Henüz yargılama süreci devam ederken, masumiyet karinesini ihlal edecek her türlü dezenformasyona karşı kamuoyunun hassasiyet göstermesini rica ederiz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "futbolda bahis ve şike" soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 10 ilde iş adamı Yavuz Cinkaya'nın da aralarında bulunduğu 32 kişiyi gözaltına aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı