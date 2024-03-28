Yaşar Üniversitesi Hukuk Topluluğu, TBMM Simülasyonu Gerçekleştirdi

Yaşar Üniversitesi Hukuk Topluluğu, 5 gün boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) simülasyonunu gerçekleştirdi. Çeşitli üniversitelerden etkinliğe katılan öğrenciler, sanal partilere mensup milletvekilleri rolüyle kanun teklifleri sundu ve meclisin ilerleyiş sürecini deneyimledi.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Topluluğu ile Adalet, Demokrasi ve Hukuk Orijinli Çalışmalar (ADHOC) Derneği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) simülasyonunu deneyimledi. Selçuk Yaşar Kampüsü'nde Anayasa'nın yasama organına ilişkin hükümlerini anlayıp yasa yapım sürecine tanık olarak TBMM'deki yasa tekliflerini, meclis içtüzüğü uyarlanarak gerçekleştirilen 5 günlük simülatif bir etkinlik geçekleştirildi. Simülasyonda çalıştay, grup toplantıları, komisyon toplantıları ve genel kurul görüşmeleri yapıldı. Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ve İzmir'deki üniversitelerin hukuk fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler, simülasyonda parti gruplarına göre ayrıldı. Senaryo gereği yapılan seçimin ardından meclisin ilk oturumunda divan başkanı ve üyeleri seçildi. Ardından tüm aday vekiller yemin ederek vekilliğe hak kazandı. Meclisteki hararetli oturumları aratmayan simülasyonda öğrenciler, meclis ve milletvekilliği deneyimi yaşadı.

Gerçek meclis deneyimi

Yaşar Üniversitesi Hukuk Topluluğu Başkanı, Meclis Simülasyonu Organizasyon Başkanı aynı zamanda İzmir'de eğitim veren tüm hukuk fakültelerinden öğrencilerin bir araya gelmesi için kurulan Lawment Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olan Dilan Beğtaş, "Topluluğumuz bu sene kurulan ve uluslararası alanda da söz sahibi olmak istediğimiz Lawment Derneği'nin kurucu yönetim kurulu üyesi oldu. Lawment Derneği'nde tanıştığım ADHOC Derneği Başkan Yardımcısı Metehan Kesikparmak ile farklı üniversitelerde düzenlenen Meclis Simülasyonu Etkinliği'ni üniversitemizde başarıyla gerçekleştirdik" dedi.

Milletvekili oldular

Meclis simülasyonuna katılmanın kişisel ve akademik gelişimine büyük katkı sağladığını belirten Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisi ve etkinlik gereği rol olarak Sosyalistlerden milletvekilliği görevini canlandıran Yağmur Eslem Atmaca, "Simülasyon, meclis içinde demokratik süreçleri ve karar alma mekanizmalarını daha yakından anlamama imkan sağladı. Bu deneyimi, gelecekteki kariyerimde ve kişisel hayatımda benim için çok değerli bir hazine olarak görüyorum" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisi olan ve rol gereği Liberal Parti'den bir milletvekilini canlandıran Deren Güçlü, "Meclis simülasyonu sayesinde yasama organının nasıl işlediğini çok keyifli bir şekilde deneyimlemiş olduk. Belki de simülasyona birlikte katıldığımız arkadaşlarımızla ileride bir gün yollarımız TBMM'de kesişebilir" diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisi olan sınıf arkadaşı gibi Liberal Parti'ye mensup bir milletvekilini canlandıran Enes Avcı, görüşlerini şu sözlerle dile getirdi, "Katıldığım etkinlikler arasında bana gerçekten katkısı olduğunu gözlemlediğim, farklı fikirlere sahip insanlarla tartıştığım, yeni şeyler öğrendiğim eşsiz bir deneyimdi."

Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi olan ve etkinliğin senaryosu gereği Cumhuriyetçiler Partisi'nde parlamenter ve Grup Sözcüsü görevini canlandıran Efekan Çakır ise "Bir hafta boyunca süren 'Yaşar Üniversitesi Meclis Simülasyonu' etkinliğinde grup toplantılarında, komisyon toplantılarında ve kanaatimce etkinliğin en güzel ve can alıcı noktası olan genel kurulda dolu dolu anlar yaşadık. Farklı düşüncelerdeki partileri temsil ettiğimiz bu süreçte salonda bazen kahkahalar atıldı bazen biraz tansiyon yükseldi ama günün sonunda aynı ülkede yaşayan farklı fikirlere sahip gençler olarak ilgili kanun tekliflerini gerekçeleriyle beraber tartışmanın ve sonuca ulaştırmanın haklı gururunu yaşadık" diye konuştu. - İZMİR