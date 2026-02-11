Haberler

Osmaniye'deki "Yapay Zekalı ile Dolandırıcılık" Soruşturmasında 5 Tutuklama

Güncelleme:
Osmaniye'de yapılan operasyonda, yapay zeka teknolojileriyle devlet büyüklerinin ses ve görüntülerini taklit ederek dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı. Sosyal medya üzerinden 'yatırım' vaadiyle 410 milyon lira işlem hacmi gerçekleştirildi.

(OSMANİYE) - Devlet büyüklerinin görüntü ve seslerini yapay zeka teknolojileriyle taklit ettiği ve reklamlarla sosyal medya platformları üzerinden "yatırım" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 kişi tutuklandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapay zeka kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik Osmaniye'nin yanı sıra İzmir, Ordu, Balıkesir, Mersin ve Tekirdağ illerinde operasyon düzenlendi.

Sosyal medyada, devlet büyüklerinin ses ve görüntülerinin taklit edildiği reklamlar aracılığıyla vatandaşları "yatırım" vaadiyle dolandıran şüphelilerin banka ve finans hesaplarında toplamda 410 milyon lira işlem hacmi olduğu belirlendi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
500

Kafasında kaskla spor salonuna giren kiralık katil kurşun yağdırdı

Ali Yerlikaya'ya dair dikkat çeken ayrıntı: Dün akşam Meclis'te hiç kimse yanına gitmedi

16 yaşındaki kızı tacizden tutuklanan başkanın mesajları ifşa oldu

İstanbul Valiliği'nden Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi

Kafasında kaskla spor salonuna giren kiralık katil kurşun yağdırdı

Pedofili skandalı büyüyor! Pilotu uçuş öncesi yaka paça aldılar

Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

