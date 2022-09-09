Yağışlar incirdeki kalite kaybını etkileyecek

İncir dikili alanlarda kontroller gerçekleştiren Yenipazar İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri bölgede 26-27 Ağustos'ta yağan yağış sonrası oluşan nem ve rutubetten kaynaklı incirde çatlamaların bulunduğunu belirterek, bunun kalite kaybını yüzde 60-70 oranında etkileyeceği kaydetti.

İncir dikili alanlarda kontroller gerçekleştiren Yenipazar İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri bölgede 26-27 Ağustos'ta yağan yağış sonrası oluşan nem ve rutubetten kaynaklı incirde çatlamaların bulunduğunu belirterek, bunun kalite kaybını yüzde 60-70 oranında etkileyeceği kaydetti.

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği ve ülke pazarının yüzde 80'ini karşılayan Aydın'da geçtiğimiz ay sonunda yağan yağışlar üreticiyi zor duruma soktu. Yağış sonrası oluşan nem ve rutubetten dolayı incirde deformasyonlar görülürken, Yenipazar İlçe Tarım Müdürlüğü incir bahçelerinde denetim gerçekleştirdi. Karaçakal, Alioğullar, Koyunlar ve Karacaören mahallerinde incir dikili alanları kontrol eden yetkililer yağışların ardından oluşan durumun incirde kalite kaybını yüzde 60-70 oranında etkileyeceğini belirtti.

Yenipazar İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizde 26 ve 27 Ağustos'taki yağışlar sonucunda oluşan nem ve rutubetten kaynaklı, çatlama, dolu yarası, çürüme, ekşime ve lekeli incirlerin bulunduğu görülerek, bunun kalite kaybını yüzde 60-70 oranında etkileyeceği kanaatine varıldı" denildi. - AYDIN