Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Ertürk: "Veteriner Hekimler Birer Sağlık Çalışanı Ancak Kanun Yapıcılar Tarafından Görmezden Geliniyor"

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Veteriner Hekimler Derneği Genel başkanı Dr. Gülay Ertürk, "Geçmişle bugünü kıyaslayacak olursak, gerçekten bugünkü durum mesleğin artık bardağı taşıran son bir damlasını yaşıyoruz. Oysaki veteriner hekimlik mesleği gerçekten gerek hayvan sağlığı gerek buna bağlı olarak insan sağlığı gerek çevre sağlığı gerek gıda güvenliği birçok konuda hak ettiği nokta da değil. Çok büyük bir önem taşıyan bir meslektir aslında" dedi.

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk, veteriner hekimlere yönelik uygulanan şiddetin önüne geçmek ve hekimlerin özlük haklarını alabilmeleri için, derneğin şube ve temsilcilik çalışmalarını yürütmek adına geldiği Samsun'da, ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

"VETERİNER HEKİMLER BİRER SAĞLIK ÇALIŞANI ANCAK KANUN YAPICILAR TARAFINDAN GÖRMEZDEN GELİNİYOR"

Veterine hekimlere uygulanan şiddet hakkında konuşan Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Ertürk, şunları söyledi:

"Evet Veteriner hekimler birer sağlık çalışanı. Ancak ne yazık ki günümüzde kanun yapıcılar tarafından, sağlık çalışanı olduğu bir şekilde görmezden geliniyor, öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Diğer tüm sağlıkta, sağlık çalışanı bu konuda emek sarf eden diğer meslek gruplarına olduğu gibi aslına bakarsanız bize de bir şiddete uğrama durumu söz konusu. Bugünü olayı değil. ya da son birkaç ayın birkaç haftanın olayı da değil. Onlarca yüzlerce bu şekilde yaşanmış bir durum var. Gerek büyükbaş hayvan hekimliğinde gerek pet hekimliğinde olsun gerekse mezbahalarda gıda güvenliğiyle ilgili alanlarda çalışan meslektaşlarımız olsun, bir şekilde şiddete maruz kalmakta, hatta sadece darp değil, ölümle sonuçlanan vakalarımızda var. ve bugün biz Türkiye'de 56 adet veteriner hekimler odası var, bu 81 ili temsilen. Hep beraber artık kamuoyuna bu anlamda sağlık çalışanı olduğumuzu veteriner hekimliğinin de bir hekimlik bir doktorluk mesleği olduğunu, bu anlamda tüm sağlık çalışanlarına yapılan tüm, iyileştirmelerden veteriner hekimlerinde bu kapsam içerisine alınmasını, sağlıkta şiddet yasası kapsamı içerisine alınmasını ve bu güne kadar yaşadığımız tüm mağduriyetlerin giderilmesi adına bir kamuoyunda duyarlılık ortaya çıkarmak ve kanun yapıcılara sesimizi duyurmak adına bir basın açıklaması yaptık."

"FİİLİ HİZMET VE YIPRANMA PAYLARIMIZ ELİMİZDEN ALINDI"

Dr. Gülay Ertürk özlük haklarıyla ilgili şu şekilde konuştu:

"Veteriner hekimler aslına bakarsanız, 1946 yılından beri bu emekli sandığı yasası ile ilgili olarak, fiili hizmet zammı alırlardı. Ancak 2018 yılı itibariyle bu fiili hizmet zammı ya da diğer tanımlamasıyla yıpranma payı dediğimiz durum ortadan kaldırıldı. Oysaki, diğer tüm sağlık çalışanlarına verilen bu hak, ilk olarak alan veteriner hekimlerin zaten, alması gereken durum iken, diğer sağlık çalışanlarına verilmesiyle birlikte veteriner hekimlerin elinden alındı. Oysaki veteriner hekimlik gerçekten meşakkatli bir meslektir. Veteriner hekimler, büyükbaş hayvan çalışanları için örneğin söylüyorum, kar kış demeden, yaz, sıcak, kurak demeden gerektiğinde doğum yapamayan bir hayvana veya hasta olmuş bir canlıya yardım ederek, hem hekimlik sanatını konuşturmakta hem de aslında ülke ekonomisine de bir anlamda fayda getirmektedir. ve bu yıpranma payı aslında en çok veteriner hekimlerin alması gereken bir durum iken, ne yazık ki 2018 yılından itibaren bu özlük haklarıyla ilgili yıpranma payı, fiili hizmet zamları ellerinden alınmış durumda. Onun haricinde sağlıkta şiddet yasasında veteriner hekimler diğer tüm sağlık çalışanları bu yasa kapsamına alındığı halde veteriner hekimler yine bu yasa kapsamına alınmadılar. Sağlıkla ilgili mesleklerde maaşlarda yapılan iyileştirmeler söz konusu olduğunda veteriner hekimler yine görmemezlikten gelindi. Bunlar böyle artık zincirleme bir şekilde ne yazık ki bu mesleğin mağduriyetine sebep oldu ve bunlarında iyileştirilmesi bizim en büyük talebimiz oluyor."

"MESLEĞİMİZ HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL"

Veterine herkimler mesleğinin, geçmişini ve bugünüyle kıyaslamasını yapan Ertürk şunları belirtti:

"Ne yazık ki iyiye değil, kötüye giden bir süreç yaşıyoruz biz. Veteriner hekimlik mesleği Türkiye'de 200 yıla yakın bir geçmişi olan bir disiplindir. Yani okulu olan bu ülkede 3'üncü bir meslektir veteriner hekimlik, yeni bir meslek değildir. Örneğin 1930 yıllarda belediye yasasında veteriner hekimler için veteriner işleri genel müdürlükleri, veteriner işleri müdürlükleri vardı. Ancak bu yeni 2004 yılındaki yeni yasayla birlikte belediye yasası değiştirilmesiyle birlikte, bugün belediyelerde örneğin veteriner hekim çalıştırılması ilçe belediyelerinde isteğe bağlı. Oysaki veteriner hekimlik gerek çevre sağlığı, gerekse kamusal alanda halk sağlığı açısından çok kilit noktada bir meslektir. Dolayısıyla bu mesleğin bugünkü bu duruma düşürülmesi aynı zamanda halk sağlığına da bir tehdittir. Şimdi yerel yönetimlerle ilgili durumu bu şekilde. Öteki yandan bakıyorsunuz, Tarım ve Orman Bakanlığında 1984 yılına kadar bir veteriner işleri genel müdürlüğü vardı. Ancak 1984'de bir reorganizasyonla birlikte veteriner işleri genel müdürlüğü kaldırılarak teşkilat yapısı değiştirildi. ve bugün veteriner hekimler belli bir birliktelik içerisinde, belli bir disiplin içerisinde bakanlıkta da aslında görevlerini yeterince uygulayamamaktalar. Bu anlamda da mağduriyetlerimiz var. Daha doğrusu yine bu halk sağlığına yansıyor. Onun haricinde yani mesleğin o kadar çok mağduriyeti var ki hangisinden bahsedeyim bilemiyorum. Bugün Türkiye'de 30'un üzerinde veteriner fakültesi var. On binlerce de veteriner hekim, aslına bakarsanız işsizlik problemiyle de yüzleşiyor. Her yıl 2 bin 500-3 bin civarında bir veteriner hekim mezun oluyor. Bu veteriner hekimler mezun olduktan sonra yapacakları iş konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Mezun olanları problemi ayrı, öte yanda da bu bahsettiğim bu 30'un üzerinde ki veteriner fakültelerinin öğrenci yetiştirmelerindeki yeterlilikleri de ayrı sorgulanacak bir durum. Dolayısıyla bir veteriner enflasyonundan da söz edilebiliriz. İşsizlik gibi bir problemden de söz edebiliriz. Avrupa'da ki veteriner hekim fakülte sayısı kadar sadece Türkiye'de veteriner fakültesi var. Bu gerçekten içler acısı bir durum. Saydıkça peş peşine geliyor. Geçmişle bugünü kıyaslayacak olursak, gerçekten bugünkü durum mesleğin artık bardağı taşıran son bir damlasını yaşıyoruz. Oysaki veteriner hekimlik mesleği gerçekten gerek hayvan sağlığı gerek buna bağlı olarak insan sağlığı gerek çevre sağlığı gerek gıda güvenliği birçok konuda hak ettiği nokta da değil. Çok büyük bir önem taşıyan bir meslektir aslında."