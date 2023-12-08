Van'da yenidoğan bebeklerin nüfus işlemleri hastanede yapılıyor

- Van'da yenidoğan bebeklerden yüzde 80'inin nüfus işlemleri hastanede yapılıyor

Yenidoğan bebeklerin kimlik başvuruları hastane tarafından oluşturuluyor

VAN - Van'da geçtiğimiz dönem başlatılan sistemle yeni doğan bebeklerin nüfus cüzdanı başvuruları hastane tarafından oluşturuluyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen 'e-rapor sistemi' sayesinde yeni doğan bebeklerin nüfus kaydı il nüfus müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan hastanede tarafından yapılıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de yeni doğan bebeklerin doğum tescil işlemleri anne taburcu olmadan hastanede yapılabiliyor.

Aileler uygulamadan yaralanmak için il veya ilçe nüfus müdürlüklerine gitmeden doğum raporunu hastanedeki ilgili birime iletmesi gerekiyor. Hastanede hizmet veren ilgili birim, ailelerin resmi nikah ve kayıtlı bir ikametgah adresleri olup olmadığını kontrol ettikten sonra nüfus müdürlüğünün de görebildiği sistem üzerinde işlem yapıyor. İşlemleri tamamlanan aileler, yeni doğan bebeğin ismini de belirledikten sonra başka bir işleme gerek kalmadan başvuru işlemlerini tamamlıyor. Başvuru tamamlandıktan sonra yeni doğan bebeklerin nüfus cüzdanları daha sonra ikametgah adreslerine gönderiliyor.

"Yüzde 80'inin nüfus işlemlerini direkt hastanede gerçekleştirebiliyoruz"

Konuya ilişkin konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, yenidoğan bebeklerin kimlik başvurularının hastanede alınmasının 2 yıldır devam ettiğini belirtti. Hasta yakınlarının son zamanlarda uygulamaya ilgisinin arttığını ifade eden İl Müdürü Tosun, "Bu işlemlerin üzerine düşerek sayıları arttırdık. İlimizde kamu hastanelerinde aylık yaklaşık olarak bin doğum gerçekleşmektedir. Biz aylık bu kimlik işlemlerini 100'lerden, 795'lere kadar çıkardık. Yani elimizde doğan bebeklerin yüzde 80'inin nüfus işlemlerini direkt hastanede gerçekleştirebiliyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar ile ikiz bebeklerin nüfus işlemlerinin hastanede yapılmadığının altını çizen Tosun, "Bunun dışındaki tüm normal doğum ve sezaryen doğumlar, bebeklerin isimleri aileler tarafından belirlenmişse nüfus işlemleri hastanelerde kurduğumuz bürolarda yapılmaktadır. Aile evine ya da yaşadığı ilçenin nüfus müdürlüklerine kimliği istediği takdirde direkt adresine gönderilmektedir. Bu uygulamayla beraber aileler tekrar nüfus müdürlüklerine gitmeden ve yoğunluğa maruz kalmadan hastanede kimlik işlemlerini tamamlıyor" diye konuştu.

(YLM-MSA-Y)