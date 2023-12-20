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Van'da 'Anne Üniversitesi' projesi başladı

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Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve YYÜ işbirliği ile hayata geçirilen 'Anne Üniversitesi' projesi başladı. Anneler, üniversite ortamını deneyimleyecek ve eğitimler alacak.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve YYÜ işbirliği ile hayata geçirilen 'Anne Üniversitesi' projesi başladı.

Ailelere yönelik eğitim çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı öncülüğünde başlatılan 'Anne Üniversitesi' projesi ile anneler, keyifli bir eğitim serüveni yaşayacak. Annelerin üniversiteli çocukların ortamlarını yerinde görmeleri ve üniversite ortamını deneyimlemelerini amaçlayan proje 6 hafta sürecek. Haftanın 3 günü yapılacak eğitimlere katılacak annelere kep giydirme ve mezuniyet töreni düzenlenerek, katılım belgesi verilecek. Açılış konuşmaları ile başlayan programda eğitim veren Prof. Dr. Fuat Tanhan, aile bütünlüğü, anne, baba ve çocuk psikolojisi ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Van YYÜ Cengiz Andiç Konferans Salonunda startı verilen programa, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, öğretim üyeleri ve kadınlar katıldı.

Programa katılan anneler, projede emeği geçenlere teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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