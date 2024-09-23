Van'da Ahilik Haftası Kutlandı

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen programla Ahilik Haftası kutlandı.

Valilik bahçesindeki Atatürk heykeline çelenk bırakılmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Cabir Görmüş, tüm ülkede olduğu gibi Van'da da Ahilik Haftası kapsamında etkinlik düzenlediklerini belirtti. Esnaf ve sanatkarları, usta ve çırak ilişkilerini sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Görmüş, "Mesleklerin devamlılığı için usta ve çırak ilişkisi çok önemlidir. Yeni ustaların yetişmesi, insanlığa katkı sağlaması gerekiyor. Esnafla halk arasındaki ilişkiyi her zaman daha ileriye taşımamız lazım. Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanındayız. Ben bu vesileyle Ahilik Haftası'nı kutluyorum" dedi.

Yılın ahisi, kalfası ve çırağına ödüllerinin verildiği programa, Van Ticaret İl Müdür Vekili Derya Ayaydın ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. - VAN