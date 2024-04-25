Van'da 50 kişi TYP kurasıyla işe alındı

Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Muradiye Kaymakamlık arasında imzalanan protokolle TYP çerçevesinde 6 aylığına çalıştırılacak 50 kişi kurayla belirlendi.

Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde Van Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından Muradiye Kaymakamlığına alınacak 50 kişi için kura yapıldı. Muradiye Halk Kütüphanesi konferans salonunda yapılan kuraya kaymakamlık çalışanları, Noter Katibi ve başvuru yapan vatandaşlar katıldı.

416 kişinin başvurduğu kura sonucunda belirlenen 50 kişinin önümüzdeki günlerde işbaşı yapacağı belirtildi. - VAN