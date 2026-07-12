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Çanakkale'nin 53 yıllık Pıtıreli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ziyaret

Çanakkale'nin 53 yıllık Pıtıreli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ziyaret
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Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Bayramiç ilçesindeki Pıtıreli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret ederek zeytinyağı üretimi ve yerel gıda faaliyetleri hakkında bilgi aldı, köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, S.S. Pıtıreli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret ederek kooperatif tesislerinde incelemelerde bulundu.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Bayramiç ilçesine bağlı Pıtıreli köyünü ziyaret ederek S.S. Pıtıreli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında coğrafi işaretli meşhur Bayramiç zeytinyağının üretim süreçleri ve yerel gıda faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Toraman, köy sakinlerinin talep ve görüşlerini dinledi.

Pıtıreli Köyü Kooperatifi 1973 yılından bu yana 53 yıldır üretim zincirinin içinde. Kooperatifte 33'ü kadın, 233'ü erkek olmak üzere toplam 266 üretici tek çatı altında. Süt toplama ve pazarlama, kontinü zeytinyağı üretimi ve yem kırma tesisi ile geniş faaliyet alanına sahip. Kooperatif, 2007'deki rehabilitasyon projesi ve 2013'teki Kırsal Kalkınma Yatırımları makine-ekipman desteği ile kurulan modern zeytinyağı üretim hattı mevcut. Kooperatif üyesi kadınlar, ürettikleri farklı ürünlerle aile ve köy ekonomisine can suyu olmaya devam ediyor.

Ziyarette Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman'a; Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Cemalettin Akyüz, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan eşlik etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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