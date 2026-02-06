Vali Osman Varol, 6 Şubat depremleri sonrası Adıyaman'da yapılan yatırımları anlattı

Adıyaman Valisi Osman Varol, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından kentte hayata geçirilen yatırım ve hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, deprem sonrası süreçte devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirterek, yürütülen çalışmalarla birlikte Adıyaman'ın yaralarının önemli ölçüde sarıldığını ve kentin yeniden ayağa kaldırıldığını ifade etti. Arama kurtarma faaliyetlerinden geçici barınma alanlarına, konteyner kentlerden kalıcı konutlara kadar her alanda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Varol, vatandaşların can güvenliği ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasının öncelik olduğunu kaydetti.

"Hedefimiz sadece binalar yapmak değil"

Adıyaman genelinde planlı bir yeniden yapılanma sürecinin hayata geçirildiğini dile getiren Vali Varol, konut, işyeri, eğitim, sağlık ve altyapı yatırımlarının eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü söyledi. Yapılan yatırımların yalnızca fiziki bir inşa süreci olmadığını ifade eden Varol, "Hedefimiz sadece binalar yapmak değil, Adıyaman'da yeniden hayatı kurmak, umudu büyütmek ve geleceği daha sağlam temeller üzerine inşa etmektir" dedi.

Eğitimden sağlığa, tarımdan sosyal destek hizmetlerine kadar birçok alanda önemli adımlar atıldı

Eğitimden sağlığa, tarımdan sosyal destek hizmetlerine kadar birçok alanda önemli adımlar atıldığını belirten Vali Varol, devlet-millet dayanışmasının en güçlü örneklerinden birinin Adıyaman'da sergilendiğini ifade etti. Varol, yürütülen çalışmalarla birlikte Adıyaman'ın afetlere karşı daha hazırlıklı, güvenli ve planlı bir şehir haline getirildiğini sözlerine ekledi. Vali Osman Varol, "Asrın felaketini derinden yaşayan ve en çok zarar gören şehirlerden bir tanesi Adıyaman'ımız. Özellikle toplamda yapı stokunun yüzde 34'ünü, 8 bin 561 vatandaşın canını yitiren, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. ve bu işten, bu sıkıntıyı en derin bir şekilde hissederek çıkan bir şehir. İlk etapta vatandaşlarımızın önce başını sokacakları bir yerler oluşturmanız gerekiyor, karınlarını doyurmanız gerekiyor, soğuktan, iklim şartlarından korumanız gerekiyor. Bu kapsamda akut dönemde çok yoğun çalışmalar yapıldı. Devletimizin büyük gücü, sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle. Bu çalışmalarla önce çadır kentler kuruldu, sonrasında orta vadede vatandaşlarımızın barınabilmesi için geçici barınma merkezlerimiz oluşturuldu. Bu barınma merkezlerimiz zirveye ulaştığında 26 bine yakın toplam sabit geçici barınma merkezinde 14 bine yakında kırsala dağıttığımız konteynerlerde toplam 125 bin vatandaşımız hayatını idame ettirdiği yaşadığı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada o dönemde kalıcı konut inşaatının hızlı bir şekilde sürmesiyle de vatandaşlarımız kalıcı konutlarına yerleşti, yerleşmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilimizin genelinde devletimizin doğrudan yaptığı 43 bin 500 civarı, 44 bine yakın bağımsız bölümümüz var. Ayrıca vatandaşlarımızın bizim verdiğimiz destekle yani yerinde dönüşüm ödediğimiz hibe ve kredi desteğiyle kendisinin yaptığı bizim gözetimimizde projelerde de 31 bin 500, 32 bine yakın ilave konut geçici bağımsız bölümü inşa ediliyor. Bunların tamamıyla 75 binin üzerinde 76 bine yakın konutun inşa edildiğine şahit oluyoruz. Devlet tarafından, kamu tarafından bunların tamamına yakınını bitirdik ve vatandaşımıza da kurallarla teslimini yaptık. Vatandaşlarımızın büyük bölümü yerleşti, bir kısmı yerleşmeye devam ediyor. Şu an içerisinde bulunduğumuz İndere gibi devasa konut alanları inşa ettik. Burası Türkiye'nin tek noktada aynı anda başlayan en büyük konut şantiyesi, 16 bin 467 konut var. Burada 153 tane ticari ünite inşa ettik. Bunları hak sahiplerine teslim ettik. Bunlar da yavaş yavaş açılmaya başladı. Yine 6 tane 32 derslikli okulumuzu inşa ettik, inşaatları tamamlandı. Bunlardan İhtiyaç olanlar açıldı ve diğerleri de açılış için hazırlıklarını devam ediyor. Dört tane aile sağlığı merkezi burada inşa ediyoruz. Beşer hekimlik vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için. Yine gençlik merkezleri, sosyal hizmet merkezleri, kapalı yüzme havuzu gibi birçok bir yeri kent haline getirecek, vatandaşın her türlü ihtiyacını karşılayacak hizmeti sunacak donatılarla burayı zenginleştiriyoruz. Yine buraya benzer merkezimizde Örenli var, 3 bin 34 konutun olduğu. Orada da yaklaşık bir buçuk yıldır artık insanlarımız yaşıyorlar. Orada da okullarımız var, ticari ünitelerimiz var. Her türlü ihtiyaç karşılanacak şekilde tasarlanan yaşam alanları bunlar. Bunlar vatandaşımızın afet sonrası yaşadığı sıkıntıları bir nebze azaltabilecek, onları tekrar normal yaşama döndürecek ve geleceğe dair umutlarını, beklentilerini yükseltecek yatırımlar. Bunların yapılmasında tabii ki Cumhurbaşkanımızın çok büyük bir irade ve emeği var ortaya koyduğu. Bakanlarımızın sahada gösterdiği inanılmaz bir çalışma var ve alanda da tüm kamu görevlisi veya özel sektörden yüklenicilerden tüm arkadaşlarımızın her bir ferdine kadar çok fedakarca yaptıkları çalışmalar var. Ama bunların böyle güzel şekilde sonuçlandığını görmek bizim açımızdan çok sevindirici. Artık biz Adıyaman'ımızda afet sonrası hizmetlerin belirli bir noktaya bitme noktasına gelmesiyle beraber de şehrin diğer alanlarda nasıl gelişebileceğine dair çeşitli çalışmalar, projeler yürütmekteyiz. Artık şehrimizin turizm potansiyelini değerlendirecek, sanayisini geliştirecek, istihdamını artıracak, eğitimde kalitesini yükseltecek çok önemli çalışmalar yapıyoruz ve vatandaşımız da afet meselesinin artık sonlanmaya başlaması ve bu çalışmaların artmasıyla da büyük bir memnuniyet içerisinde. İnşallah Adıyaman'ımız bu büyük afetin yaralarını sarıp geleceğe umutla bakan, yaşamını güzel bir şekilde sürdüren memleketimizin güzide memleketlerinden birisi olarak varlığını sürdürecek. Bu yaşanan afet dünyada yaşanmış en büyük afetlerden bir tanesi. Tüm deprem bölgesinde yapılan çalışmalar da zaten tüm dünya tarafından gerçekten başka bir ülkenin başaramayacağı çok önemli çalışmalar olarak görülüyor. Tabii ki bu dünyaya örnek bir şey ama sadece devletimizin yaptığı çalışmalar değil, vatandaşımızın gösterdiği dirayet, dayanıklılık ve hayata, memleketine sahip çıkma da dünyaya örnek gösterilebilecek bir şey. Yani bu kadar büyük bir afetin, bu kadar çok acının altından kalkıp yaşamını sürdürebilmek ve tekrar hayata normal bir şekilde dönebilmek de başka milletlerin başarabileceği bir iş değil. Ben o anlamda milletimle de gurur duyuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN