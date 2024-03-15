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Vali Eldivan, iftar programında kamu hizmetlerinin etkinliğini vurguladı

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, iftar programında birlik ve beraberliği vurgulayarak, Ramazan ayında vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi talimatını verdi. Ayrıca, görev değişikliği nedeniyle ayrılacak olan İl Müftüsü, Sosyal Güvenlik İl Müdürü ve Ticaret İl Müdürüne teşekkür etti.

Kamu kurum ve kuruluşların amirleriyle iftar programında bir araya gelen Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, birlik ve beraberliğin pekiştiği hayır ve yardımlaşmanın çoğaldığı Ramazan ayında da her zaman olduğu gibi vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi talimatını verdi.

Vali Mustafa Eldivan programda, görev değişikliği nedeniyle Bayburt'tan ayrılacak olan İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu ve Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin'e kentte yürüttükleri başarılı çalışmaları için kendilerine teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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