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Vali Dr. Ozan Balcı, peynirciler çarşısını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kavak - Yerel
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Vali Dr. Ozan Balcı, peynirciler çarşısını ziyaret etti Vali Dr. Ozan Balcı, Tarihi Peynirciler Çarşısını ziyaret ederek çarşı esnafının sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Dr. Ozan Balcı, peynirciler çarşısını ziyaret etti

VAN - Vali Dr. Ozan Balcı, Tarihi Peynirciler Çarşısını ziyaret ederek çarşı esnafının sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Balcı, Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce restore edilerek daha modern ve hijyenik bir hale getirilen tarihi Peynirciler Çarşısını gezdi. Tarihi çarşıda incelemelerde bulunan Vali Dr. Ozan Balcı, iş yerlerini tek tek gezerek, esnafla sohbet edip, otlu peynire aromasını veren sirmo, dağ kekiği ve mendi otları hakkında bilgi aldı. Çarşı esnafının soğuk hava deposu talebini not alan Vali Dr. Ozan Balcı, Van otlu peynirinin kent için önemli bir değer olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak çarşıya önem verdiklerini söyledi. Çarşı esnafı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Dr. Ozan Balcı'ya teşekkür etti. Çarşının güney ve kuzey kısımlarını da gezen Vali Dr. Ozan Balcı, manifaturacı esnafı da ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

(EKİP-ŞAK-Y)

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Yerel

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