Vali Aslan "Türkiye yüzyılı kadınların yüzyılı olacak"

DÜZCE(İHA) – Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin 89. yıl dönümünü kutlama programında konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türkiye Yüzyılının kadınların yüzyılı olacağının söyledi.

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği üyesi 50 kadın, Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin 89. yıl dönümünü Düzce'de kutladı. Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, kadın bürokratlar ve kadın muhtarlar katıldı.

Kadınları muhtar olmaya davet etti

Programda konuşan Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, kadınları muhtar olmaya davet ederek "5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme hakkı verilişinin 89 yıl dönümü. Bu kadar anlamlı bir günde beraber olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Türk kadını derken o kadar gurur duyarak söylüyorum ki, bu kelimeyi iliklerime kadar hissediyorum. Bana verilen bu hakkı sonuna kadar kullandım. 4 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Türkiye'deki bütün kadınları muhtar olmaya davet ediyorum. Çünkü kadınlara muhtar olmak çok yakışıyor" dedi.

Türkiye genelinde bin 236 kadın muhtar olduğunu belirten Erenoğlu, "Bu seçilmiş kadınlar binlerce kişinin olduğu mahalleleri yönetiyorlar. Bu çok onurlu bir görev. Düzce'de de kadın muhtarımız var. Düzceli kadınlara bir çağrı yapmak istiyorum. Düzceli kadınlar kendinize güvenin. Gelecekte sizler de Türkiye'nin yönetiminde, yönetimin en küçük basamağı olan muhtarlık görevinde yerinizi alın" diye konuştu.

"Düzce'ye tekrar gelmenizi temenni ediyorum"

Başkan Faruk Özlü, kadın muhtarları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek "Düzce çok güzel bir şehir. İstanbul ile Ankara arasında adeta saklı bir cennet. Düzce'de keyifli zaman geçirmenizi ve ilerleyen dönemlerde tekrar Düzce'ye gelmenizi temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Kadınların yüzyılı olacak"

Vali Selçuk Aslan ise Türkiye'de Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının birçok ülkeden önce verilmesinin kıvanç verici olduğunu belirterek "5 Aralık 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildi. Bugün bu hakkın verilişinin 89. yıl dönümü. Ulusal Kurtuluş mücadelemizde büyük payı olan kadınlarımıza birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Dünyada kadına bu hakkı tanıyan devletlerin başında gelen demokratik bir devlet olmamız dolayısıyla büyük bir kıvanç ve mutluluk duyuyorum. Bu hakkın verilmesinde liderlik eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'Bir toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkekleri ile beraber yürümez ise ilerlemesine teknik olarak imkan ve bilimsel olarak ihtimal yoktur' diyor. Bu sözleriyle Türk kadınının eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olmasının önünü açıyor" dedi.

Selçuk Aslan kadınların her alanda sayısının hızla arttığını işaret ederek "Kadınlarımızın bugün eğitimden sağlığa, yasa, yönetim ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye birçok alanda başarılarının sayısının arttığını görüyoruz. Bu durum 100. yılını coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizdeki değişimin ve dönüşümün en somut örneğini oluşturuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi kadını dışlayan bir ülke de, bir siyaset de, bir program da sahip olduğu insan zenginliğinin yarısından vazgeçmiş demektir. Ne tarihimiz, ne medeniyetimiz, ne kültürümüz, ne gelenek göreneklerimiz böyle bir savrukluğa ve adaletsizliğe cevap verir. Biz bu anlayışla Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak diyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Aslan, kadınların katkısının önemli olduğunu belirterek "Düzce'de bugün itibariyle 4 kadın muhtarımız, 13 kadın belediye meclis üyemiz ve bir kadın milletvekilimiz var. Kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkını kazanmasının demokrasimize kattığı değerleri hatırlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesi ve bekası için kadınlarımızın katkısının önemini vurguluyor, fedakarlığın ve sevginin ana kaynağı olan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkına kavuşmasını 89 yıl dönümünü yürekten kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

Daha sonra program kahvaltı ile devam etti. - DÜZCE