Vali Aksoy: 'Vakıflar, milletimizin dayanışma ruhunu yansıtır'

Vakıfların, Türk milletinin dayanışma ruhunu yansıttığına dikkat çeken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ; "Vakıflar, devletin üzerine düşen sorumlulukları paylaşarak sosyal devlet anlayışının gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadır" dedi.

Yardımlaşma duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak amacı ile her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Vakıflar Haftası, çerçevesinde Aydın Valisi Hüseyin Aksoy bir kutlama mesajı yayınladı. Vakıfların, Türk milletinin dayanışma ruhunu yansıttığına dikkat çeken Vali Aksoy; "Milletimizin yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan vakıflar, toplumsal ilişkilerin güçlenmesine, refahın ve zenginliğin adil bir biçimde paylaşılmasına imkan sağlamakta, sosyal barışın tesisinde, Devletin üzerine düşen sorumlulukları paylaşarak sosyal devlet anlayışının gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf, insanın yalnızlık ve yabancılık çektiği modern dünyada ona yalnız ve yabancı olmadığını hatırlatmaktadır. Fakirin gülen yüzü zenginin varoluş gayesidir. Bazen açlığa, bazen zamana, bazen yalnızlığa, bazen de hastalara şifa ve çaredir. Bilindiği üzere, bizim inancımız da, örf ve adetlerimizde yardımlaşma ve ihtiyacı olanlara destek olmak çok önemlidir. Ülkemizin tarihi açısından baktığımızda önemli bir geçmişe sahip olan vakıflar, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nde sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta büyük bir rol oynamış, dini, hukuki ve sosyal müesseseler olarak öne çıkmıştır. Hatta Selçuklu ve Osmanlı Vakıf medeniyeti olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda vakıflar, geçmişin geleceğe taşınması ve yaşatılması açısından önemli görevler yüklenmiş tarihi çok eskilere dayanan ecdat kurumlarıdır" ifadelerine yer verdi.

"Vakıfların geçmişten gelen saygınlığını sürdürmesi açısından büyük önem arz etmektedir"

Aydın'da da önemli vakıf eserlerinin bulunduğunu hatırlatan Vali Aksoy'un mesajının devamında "Bugün ilimizde de çok önemli vakıf eserleri bulunmaktadır. Rahmetle, minnetle andığımız aziz ecdadımızdan yadigar kalan bu vakıf eserlerini korumak, geliştirmek ve bu eserlere yenilerini eklemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Diğer taraftan, vakıfların çalışmalarını şeffaflık anlayışı içerisinde, verimlilik ve sorumluluk esasları hedefinde gerçekleştirmesi ayrılan kaynakların belirlenen hedefler yönünde akılcı biçimde kullanılması bu kurumların geçmişten gelen saygınlığını sürdürmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Garip gurabaya, fakir fukaraya sahip çıkma, eğitim kurumları, ibadet haneler, sağlık tesisleri, yurtlar yapma gibi birçok hayırlı hizmeti ilimizde başarıyla yerine getiren vakıflarımızın tüm yöneticilerini, temsilcilerini, üyelerini bu vesile ile tebrik ediyor, Vakıf kurumunun yaşatılarak geleceğe taşınması ve vakıf bilincinin geliştirmesi açısından Vakıflar haftasında yapılan etkinliklerin önemli bir işlevi olduğuna inanıyor, herkesin Vakıflar Haftası'nı kutluyor, saygılar sunuyorum" ifadeleri yer aldı. - AYDIN