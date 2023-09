Vahap Seçer ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Kardeş Şehir Gazimağusa'yı Ziyaret Etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve beraberindeki heyet ile Mersin'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) kardeş şehri Gazimağusa'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratlarının da yer aldığı ziyarette Başkan Seçer, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Gazimağusa Belediye Meclis üyeleri ile bir araya geldi. Görüşmede, kentler arasındaki iş birliğini artırmak konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette konuşan KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu,"Yavru Vatan'a hoş geldiniz. İki yakanın birer evladıyız. Mersin'e çok kez gitmiş ve bölgeyi de seven bir kişi olarak burada olmanızdan dolayı çok mutluyum" dedi.

SEÇER: "BİZ KIBRIS'I TÜRKİYE'DEN AYRI BİR ÜLKE OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Ziyarette gerçekleştirdiği konuşmasında Gazimağusa ile her konuda iş birliğine açık olduklarını kaydeden Başkan Vahap Seçer, "Samimi bir yaklaşım içerisinde bunu söylüyorum. Sadece ekonomik değil, kültürel, sosyal, siyasal her anlamda; kardeşlik tanımına ve kavramına uygun, içini dolduracak hangi eylemler, işlemler varsa bunu da yapmaya hazırız. Bunun ötesinde bizim Kıbrıs Türk toplumuyla farklı bir ilişkimiz var. Biz Kıbrıs'ı Türkiye'den ayrı bir ülke olarak görmüyoruz. Mutlaka resmi olarak sınırları ayrı, farklı bir Cumhuriyet, ancak Yavru Vatan bizim gönlümüzde kardeş toplum ve bizim için olmazsa olmaz. Sizleri her zaman yanlarında duracağımız ailemizin bir mensubu olarak görüyoruz" dedi.

"BURADAKİ MUTLULUKLARI, ACILARI EN ÖNCE HİSSEDEN BİZİZ"

Başkan Seçer, Mersin'de Kıbrıs'a karşı ayrı bir sevgi olduğuna da değinerek, "Çünkü karşı kıyıdan geliyoruz, çok yakınız. Buradaki mutlulukları, acıları en önce hisseden illerden bir tanesi Mersin'dir. Ben öncelikle sizlere görevinizde başarılar diliyorum. Aralık seçiminden sonra yeni çalışma arkadaşlarınızla, Meclis üyelerinizle Gazimağusa'ya hizmet etmeye çalışıyorsunuz" diye konuştu.

"GÖNÜL BAĞIMIZ ÇOK YAKIN"

Başkan Seçer, kardeş Gazimağusa Belediyesi'ne kendilerini ağırladıkları için teşekkürlerini ileterek, "Zaten mesafe olarak birbirimize yakınız ama asıl gönül bağımız çok yakın ve yakınlıktan ziyade iç içe. Kıbrıs'ın bizim gönlümüzde apayrı bir yeri var. Biz Kıbrıs'ı kendi parçamız olarak görürüz. Ayrıca Mersin coğrafyasında yaşayanların Kıbrıs'a ilişkin başka bir gönül, başka bir bağlılığı var" ifadelerini kullanarak, çocukluğunda Kıbrıs Barış Harekatı döneminde yaşadığı bir anısını paylaştı.

"ÜLKEMİZ HER ZAMAN KIBRIS HALKIMIZIN YANINDADIR, YANINDA OLMAYA DA DEVAM EDECEKTİR"

Kıbrıs sorununu yakından takip ettiğine değinen Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"Umut ediyoruz burada her iki toplum için kalıcı bir uzlaşı sağlanır. Özellikle kendi toplumumuz için burada özgürce, hiç kimsenin boyunduruğu altında olmadan, kendi ayakları üzerinde durabilen, hakların verilerek bunun nihayetlenmesi. Ama elbette ki buradaki Türk toplumunun bu haklara kavuşması için yaptığı mücadelede ülkemiz her zaman Kıbrıs halkımızın yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir. Hangi siyasi anlayış gelirse gelsin Türkiye'de biz bunu gördük. Nihayetinde Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapan o dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'ti, Başbakan Yardımcısı da milli görüş geleneğinin kurucusu Necmettin Erbakan'dı. Bugün farklı bir Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye yönetiliyor. Farklı bir bakış açısına sahip bir siyasetçi ama herkesin Kıbrıs konusundaki, buradaki bakışı ortaktır. Bu da sizin için önemli bir zenginlik diye düşünüyorum."

ULUÇAY: "BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMANIN SÖZDE OLMADIĞINI BİR KEZ DAHA YAŞADIK"

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay Türkiye'nin kendileri için bir bütün olduğunu ve Türkiye'ye siyasi olarak hiçbir zaman farklı renklerde bakmadıklarını belirterek, 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Uluçay, "Orada bölge finalleri için bulunan KKTC kız ve erkek voleybol takımlarının her ikisi de Mağusa'mızın takımlarıydı. Maalesef orada bütün çocuklarımızı kaybettik. Ben ilk günden itibaren Adıyaman'da bulundum. Adıyaman halkı bize kendi acısına rağmen büyük bir dayanışma gösterdi. Biz o birlik, beraberlik ve dayanışmanın sözde olmadığını bir kez daha yaşadık. Biz o olayla büyük bir acı yaşadık ama Türkiye'mizin en zor durumda bile bizimle gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışmayı capcanlı gördük" diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve Başkan Uluçay birbirlerine hediye takdim ettiler.