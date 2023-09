Vahap Seçer, Msk Erkek Basketbol Takımı ile Bir Araya Geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı ile yeni sezon öncesinde kahvaltıda bir araya geldi. Oyuncular ile sohbet eden ve Mersin hakkındaki izlenimlerini dinleyen Başkan Seçer, takıma yeni sezonda başarılar diledi. Takım tarafından Başkan Seçer'e, üzerinde 'Vahap Seçer 33' yazılı forma hediye edildi.

Yöreden Kafe'de gerçekleştirilen kahvaltıya Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, kulüp yöneticileri, oyuncular ve teknik ekip katıldı.

Sezonun ilk maçını 16 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da Edip Buran Spor Salonu'nda MKE Ankaragücü ile oynayacak MSK Erkek Basketbol Takımına bu karşılaşma için başarılar dileyen Başkan Seçer, takıma destek olmak için kendisinin de maçı izlemeye geleceğini söyledi.

BAŞKAN SEÇER: "BU SEZON İDDİALI BİR SEZON OLACAK"

MSK oyuncuları ile kahvaltı etkinliğinde buluşan ve yeni kadro ile ilk kez bir araya gelen Başkan Seçer, "Hem fiziksel hem düşünsel olarak sezona hazır olduğunuza inanıyorum. Bu sezon, iddialı bir sezon olacak. Biz de bu iddiayı, hep beraber bir ekip ve takım olarak ortaya koyacağız. Basketbol bir takım oyunu. Aslında bizler de destekçileriniz olarak takımın bir üyesiyiz. Sizlerin ne hissedebileceğini bizler de hissederek davranırsak başarılı olacağımıza inanıyorum. Sizlerin mutluluğu ya da yaşadığı olumsuzluklar bizce bilinirse ve bu konuda empati yaparak tedbirler alırsak hepimiz keyifle çalışırız ve sonuç itibari ile de başarılı oluruz. Buna inanıyorum" dedi.

"MERSİN'DE OLMAK BİR AYRICALIK"

Sporun insanları bir araya getiren önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Seçer, "Ben bir siyasi olarak bu tarafıyla daha çok ilgileniyorum. Benim Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, öncelikle bu çeşitliliği barış ve kardeşlik içerisinde yaşatma görevim var. Mersin'i tanımayanlar için söyleyeyim: 'Türkiye ne ise Mersin odur.' Tek cümle ile Mersin böyle tanımlanır. Her açıdan çok renkli bir kenttir. Kültürel, etnik, mezhepsel, inanç, sosyo-ekonomik yapı, sektörel ve iklimsel olarak da öyle. Burada 60 kilometre kuzeye çıkarsınız kar yağışını görürsünüz, 60 kilometre aşağıda üstünüzü çıkartıp güneşlenirsiniz. Öyle muazzam bir coğrafya ve tarih kokan, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri. Burada olmak bir insan olarak ayrıcalık diye düşünüyorum" diye konuştu.

"KALICI BİR KULÜP OLUŞTURUP YARINLARA DAHA EMİN ADIMLARLA YÜRÜMEK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

MSK çatısı altında olmanın ve bu çatı altında oynamanın oyunculara iyi bir referans olduğuna dikkat çeken Seçer, "Nasıl ki ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendimi çok mutlu ve onurlu hissediyorsam; bir sporcu olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Spor Kulübü'nde basketbol oynamanın da, sizin için ilerde iyi bir referans, iyi bir onur ve gurur olacağını, Başkanınız olarak çok net söyleyebilirim" dedi.

Kalıcı başarılar elde ederek, daha nitelikli sonuçlar almak istediklerini belirten Seçer, şöyle devam etti:

"Çünkü biz günü kurtaralım, genel geçer bir takım kararlarla başarı elde edelim, sonrasını düşünmeyelim diye düşünmüyoruz. Hakikaten kalıcı bir kurum niteliğinde kulüp oluşturup, yarınlara daha emin adımlarla yürümek, daha nitelikli bir kulüp haline dönmek için gayret ediyoruz. Resmiyette çocuk hatta bebek yaşta bir kulübüz. Ama nitelik olarak çok olgun bir kulüp olduğunu yeni gelen arkadaşlarım da görecektir."

"CENTİLMENCE, MUTLU, İYİ BİR SEZON TEMENNİ EDİYORUM"

MSK oyuncuları ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Seçer, 16 Eylül Cumartesi günü oynanacak sezonun ilk karşılaşmasında kendisinin de tribünden maçı izleyip, takıma destek vereceğini söyledi. Maçları çok daha fazla sayıda seyircinin izlemesi için de gerekli bütün tedbirleri alacaklarını kaydeden Seçer, "Bu konu tanıtımla, aidiyetle, başarı ile ilgili. İnsanların geldiği maçlardan keyifle ayrılması ile ilgili bir konu. Bu ortamların tamamını zaten sizlerle sürekli iç içe olan yöneticilerimiz, antrenörlerimiz, teknik direktörlerimiz, koçlarımız, kaptanlarımız organize edecektir. Hem salonun ambiyansı hem gelen izleyici kitlesi hem de sizin şartlarınızın en iyi şekilde gerçekleşmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır" dedi.

Takım oyuncularının hafta sonunda mücadeleden başarıyla çıkacaklarına olan inancının tam olduğunu vurgulayan Seçer, "Burada rahat olmanızı istiyorum. Biz bir aileyiz, böyle hissedin. Ben hepinizin abisiyim, babasıyım nasıl hissedersiniz öyle kabul edebilirim. O yönden lütfen kendinizi rahat hissedin. Başarılı olacağınıza da inanıyorum. İyi, centilmence ve mutlu bir sezon temenni ediyorum" diye konuştu.

OYUCULAR MSK'DA OYNAYACAK OLDUKLARI İÇİN HEYECANLI

Oyuncular da tek tek kendilerini tanıtıp Başkan Seçer ile sohbet ederlerken, Mersin'in şampiyonluğu hak ettiğini ve amaçlarının Süper Lig'e çıkmak olduğunu kaydettiler. Oyuncular ayrıca, yüksek kaliteli takımla verimli bir sezon geçireceklerini sözlerine eklediler. Özelikle yabancı oyuncular kentte iyi karşılandıklarını ifade ederken, Mersin'deki ilk izlenimlerinin de iyi olduğunu ve şehri beğendiklerini ifade ettiler. Yeni sezon için çok heyecanlı olduklarını dile getiren oyuncular, kaliteli bir takım olduklarını ve birlik içerisinde çalıştıkları zaman da güzel bir sezon geçireceklerini aktardı.

MSK Erkek Basketbol Takımı Takım Kaptanı Yiğit Can Turna, "Burası 3 yıllık bir kulüp gibi duruyor ama gerçekten 3 yıllık değil, 13 yıllık bir kulüp gibi burası. O yüzden bizden önce burada emeği olan ve hala devam eden yöneticilerimize, menajerimize ve antrenörlerimize çok teşekkür ediyoruz. Herkes burada bizim rahatımız ve mutluluğumuz için bütün her şeyi seferber ediyor. Biz de bunun farkındayız. Biz de sahaya adım attığımız her an mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizin garantisini ve sözünü veriyoruz. Zaten bu şekilde oldukça başarılı bir şekilde sezon sonunu hep birlikte getiririz" dedi.

Takımın 2. Kaptanı Hazer Avcı da organizasyon için teşekkür ederek, "Önümüzde güzel bir sezon var. Yönetim kurulu ve sizin desteğinizle güzel bir sezon olacağını düşünüyoruz. Onun için çalışıyoruz. Umarım sezon sonunu şampiyonlukla taçlandıracağız. Birlikte keyfini çıkarırız" diye konuştu.