Üye Girişi
Haberler

Uşaklıların Evlenme Yaşı Geçmiş Yıllara Göre Artıyor

Güncelleme:

Uşak'ta son 6 yıllık verilere göre, Uşaklıların evlenme yaşının geçmiş yıllara göre arttığı belirlendi. 2018-2023 yılları arasında erkeklerin ortalama evlenme yaşı 26,9'dan 27,6'ya yükselirken, kadınların evlenme yaşı ise 24,1'den 25,2'ye yükseldi.

Uşak için açıklanan son 6 yıllık verilere göre, Uşaklıların yıl geçtikçe daha geç yaşta evlenme kararı aldıkları belirlendi.

Uşak'ta Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi, erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle, toplam nüfusun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini ise erkekler oluşturdu.

Uşak'ın 2018-2023 yılları arasında evlenme yaşları ise yıl geçtikçe daha ileri yaşlarda evlenmeye başladığı görüldü. Açıklanan verilere göre ise 2018 yılında erkeklerin ortalama evlenme yaşı 26,9 kadınların ise 24,1 olarak açıklanırken, 2019 yılında bu rakamlar erkeklerde 26,9 kadınlarda ise 24 olarak açıklandı. 2020 yılında açıklanan evlenme yaşları ise artarak erkeklerde 27,1 kadınlar ise 24,3 yükseldi. 2021 ve 2022 yılında da ortalama yaşlar artarken, 2023 yılında ise erkekler 27,6'ya yükselirken kadınlarda ise 25,2'ye yükseldi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uşak Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ethem Eke kimdir? Memleket Partisi Adana Belediye Başkan Adayı Ethem Eke kaç yaşında, nereli? Osman Arslan kimdir? AK Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan kaç yaşında, nereli? Zafer Burak Hasar kimdir? Memleket Partisi Ankara Belediye Başkan Adayı Zafer Burak Hasar kaç yaşında, nereli? Mehmet Uyanık kimdir? AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık kaç yaşında, nereli? Cüneyt Oğuz kimdir? Memleket Partisi İzmir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz kaç yaşında, nereli? Cemal Arıkan kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemal Arıkan kaç yaşında ve nereli? Berk Hacıgüzeller kimdir? Memleket Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller kaç yaşında, nereli? Ramazan Altan kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ramazan Altan kaç yaşında, nereli? Suat Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç kaç yaşında ve nereli? Semra Sökme kimdir? Yeniden Refah Partisi Amasya Belediye Başkan Adayı Semra Sökme kaç yaşında ve nereli? Mehmet Şafi Erim kimdir? Yeniden Refah Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Şafi Erim kaç yaşında ve nereli? Nazif Atalay kimdir? Yeniden Refah Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Nazif Atalay kaç yaşında ve nereli? Erol Demir kimdir? Gelecek Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Erol Demir kaç yaşında, nereli? Nevzat Altıtok kimdir? Gelecek Partisi İstanbul-Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Nevzat Altıtok kaç yaşında, nereli? Aynur Tatlı kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Aynur Tatlı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title