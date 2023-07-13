Uşak Üniversitesi'nde 15 Temmuz konferansı düzenlendi

UŞAK - Uşak Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü "Boyun Eğlemeyenler" paneli düzenlendi.

Uşak Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü "Boyun Eğlemeyenler" paneli düzenlendi. Panelde konuşan Rektör Ekrem Savaş, "15 Temmuz hain darbe girişimi, sadece ülkemizin değil, tüm demokrasilerin düşmanı olan karanlık bir gücün son çırpınışıydı. Hain Fethullahçı Terör Örgütü tarafından milli iradeye vurulmak istenen darbe, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve necip milletimizin kahramanca direnişi sayesinde Allah'a hamd olsun ki durdurulmuş ve darbecilere gereken cevap verilmiştir." dedi.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Konferans salonunda düzenlenen panele Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnuz, Uşak Üniversitesi Rektör'ü Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, İl Jandarma komutanı Kıdemli Albay Fahri, protokol üyeleri, Şehit Mehmet Çetin'in babası Hüseyin Çetin katıldı. Program protokol üyelerinin konferans salonunda bulunan fotoğraf sergisinde fotoğrafları izlemeleriyle başladı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam eden programda şehitler için dualar edildi. Programda konuşan Uşak Üniversitesi Rektör'ü Prof. Dr. Ekrem Savaş, "15 Temmuz hain darbe girişimi, sadece ülkemizin değil, tüm demokrasilerin düşmanı olan karanlık bir gücün son çırpınışıydı. Hain Fethullahçı Terör Örgütü tarafından milli iradeye vurulmak istenen darbe, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve necip milletimizin kahramanca direnişi sayesinde Allah'a hamd olsun ki durdurulmuş ve darbecilere gereken cevap verilmiştir. 15 Temmuz gecesi, ülkemizin her köşesinden gelen milyonlarca vatandaşımız, demokrasiye, milli iradeye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak için meydanları doldurdu. Bu kahraman vatandaşlarımız, tankların önüne geçerek, kurşunlara göğüs gererek, canlarını hiçe sayarak, demokrasiye olan inançlarını tüm dünyaya gösterdiler. Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan bu kahramanlık destanı, demokrasi sevdalılarının mücadelesinin sembolü haline geldi. 15 Temmuz gecesi milletimiz, meydanlarda, sokaklarda, köprülerde demokrasi nöbeti tutarak, tanklara, uçaklara ve silahlı saldırganlara meydan okudu. O gece, gözlerinde vatan sevgisi ve özgürlük aşkı parlayan yüce Türk milleti tarih yazdı. Üstesinden gelinmez gibi görünen engelleri aştı ve demokrasimize sahip çıktı. Üzerine basarak vurgulamak isterim ki 15 Temmuz bizler için bir gurur kaynağıdır." dedi.

Prof. Dr. Savaş: "Milletimiz Türkiye Yüzyılının Kahramanlarına minnettardır."

"Halkımızın destan yazdığı bu önemli günde, sayısız kahramanlar ortaya çıkmıştır. Bu millet Türkiye Yüzyılının Kahramanlarına minnettardır" diyen Prof. Dr. Savaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlardan ikisinin adını özellikle zikretmek isterim: Biri Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir diğeri ise hemşerimiz Mehmet Çetin'dir. Darbe girişimi sırasında Marmaris'teki çatışmada şehit düşen Cumhurbaşkanlığı koruma polisi hemşerimiz Mehmet Çetin, 15 Temmuz gecesi hain darbecilere karşı duvar olmuş, vatan aşkından en ufak bir taviz vermemiş büyük bir kahramandır. 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' şiarıyla verilen görevi canı pahasına yerine getirmiş ve şehit olmuştur. Aziz şehidimizin ruhu şad olsun."

Prof. Dr. Savaş: "Hep birlikte, el ele, omuz omuza vererek demokrasimizi ve milli birliğimizi korumalı, 15 Temmuz ruhunu yaşatarak daha güçlü bir Türkiye için çalışmalıyız."

15 Temmuz'un Türkiye'nin demokratik değerlerine olan bağlılığını bir kez daha gösterdiği bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş; "Milletimizin gücü ve iradesi, demokrasiye olan inancımızı perçinlemiştir. Hürriyet aşığı milletimizi zincire vurmayı denediler ve hamdolsun başaramadılar. Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek isteyen hainleri, 100 yıl önce Çanakkale'de nasıl hüsrana uğratmışsak, 15 Temmuz'da da aynı şekilde hüsrana uğrattık" dedi.

Rektör Savaş: "Bir ve beraber oldukça, aşamayacağımız hiçbir zorluk, yenemeyeceğimiz hiçbir düşman yoktur."

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün, bizlere demokrasinin ve bağımsızlığın kıymetini bir kez daha hatırlattığını belirten Prof. Dr. Savaş "Hep birlikte, el ele, omuz omuza vererek demokrasimizi ve milli birliğimizi korumalı, 15 Temmuz ruhunu yaşatarak daha güçlü bir Türkiye için çalışmalıyız. Güçlü bir demokrasi ve sağlam milli irade, darbe teşebbüslerine karşı en büyük güvencemiz olacaktır. Şundan hiç şüpheniz olmasın ki milletçe birlik ve beraberliğimizden taviz vermediğimiz sürece hainler ne yaparsa yapsın boştur. Çok çalışmalı, üzerimize düşen sorumluluklardan hiçbir şekilde kaçmamalıyız. Çünkü biz bir oldukça, beraber oldukça, aşamayacağımız hiçbir zorluk, yenemeyeceğimiz hiçbir düşman yoktur. 15 Temmuz mücadelesi bize bunu göstermiştir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyarken şahadete ulaşan şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu yüce millet sizleri hiçbir zaman unutmayacaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kahraman milletimizin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun!" ifadelerini kullandı. Açılış konuşmasının ardından Moderatörlüğünü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Sarısaman'ın yaptığı Yönetmen-Yapımcı Nazif Tunç ve Gazeteci-Yazar Bedir Acar'ın konuşmacı olarak yer aldığı "Boyun Eğmeyenler" adlı panelde 15 Temmuz kahramanları konuşuldu. Panelde; konuşmacı Nazif Tunç'un hazırladığı "30 Kuş" ile "Çağrı ve Zafer" adlı filmler izlendi. Program, Prof. Dr. Sadık Sarısaman, Yönetmen-Yapımcı Nazif Tunç ve Gazeteci-Yazar Bedir Acar'a teşekkür belgeleri ve Uşak Üniversitesi plaketi verilmesiyle son buldu.