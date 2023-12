Uşak şehitler için yürüdü

Uşak'ta, Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu öncülüğünde Pençe-Kilit Harekatı bölgesine yapılan hain saldırıda şehit olan 12 asker için yürüyüş düzenlendi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 ve 23 Aralık tarihlerinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 12 asker şehit düşmüştü. Uşak Belediyesi Genç Kuşak Topluluğu öncülüğünde Yöresel Ürünler Çarşısı önünde toplanan vatandaşlar, şehit düşen 12 asker için yürüyüş yaptı. Yürüyüş esnasında vatandaşlar, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türküm diyene' ve 'Her Şey Vatan İçin' nidaları eşliğinde yürüdü. Yürüyüş, Yöresel Ürünler Çarşısı önünde başlayarak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda son buldu.

Burada konuşma yapan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın "Hepimizin bir taraftan içimizi acıtan, bağrımızı yakan şehitlerimizi anmak bir taraftan vatanımızın bölünmez bütünlüğünü hep birlikte haykırmak için toplandık bugün. Hep birlikte diyoruz ki, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez!" Hep birlikte diyoruz ki bu memleketi şehitlerimizin kanıyla kazanılmış bu memleketi bir avuç teröriste, terörist sevdalısına PKK'ya PKK diyemeyenlere teslim etmeyeceğiz diyoruz. Diyoruz ki bu toprakları bize vatan kılanlara hürmeten, bizler bu topraklardan hiç bir zaman ayrılmayacağız. Bu topraklardan bizleri çıkartmaya çalışanlara karşı da var gücümüzle kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye hazırız. İşte Genç Kuşak'ta gençlerimiz de bu duygu ve düşüncülerle bu organizasyonu sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte organize ettiler. Ben inanıyorum ki Uşaklı gençlerimiz de eğlenmesi gerektiği zamanı bilen ama aynı zamanda söz konusu vatan olduğu zaman gözünü kırpmadan cepheye koşacak, hain teröristi nerede olursa olsun topraklarımızdan atmasını bilecektir. Bizler bugüne kadar vatan uğruna kanlarını dökmüş olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizden minnet duyuyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Uşak olarak her zaman terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu, uzun yıllardır ülkemizi bölmek için uğraşan PKK terörüne ve yandaşlarına karşı her zaman dimdik duracağımızı karşınızda bir kez daha ilan ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından program şehitlerin isimlerini sayarak anılması ve dualarla sona erdi. Öte yandan dua esnasında bir vatandaşın gözyaşlarına tutamaması kameralara yansıdı. - UŞAK