Üreticiden yaş sebze ve meyve fiyatı manipülasyonuna yönelik operasyona destek

Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle edilmesine yönelik düzenlenen operasyonla ilgili olarak, "Bu bir başlangıç, milat olsun inşallah. Bundan sonra devlet daha fazla kontrol yaparsa hem çiftçi para kazanır, malı değerlendir, hem de vatandaş daha ucuz fiyatlara daha sağlıklı ürün alır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Çelikoğlu, "Bu durum çiftçinin, üreticinin, özellikle yaş, sebze ve meyve üreticilerinin en büyük sorunlarından birisiydi. Şu anda Eskişehir'de 10 liraya çıkan domates, İstanbul halinde 30 liraya satılıyor, pazarda 50 liraya satılıyor. Eskişehir'in ürettiği mal İzmir'e, İstanbul'a, Ankara'ya, birçok büyükşehre gidiyor. Çiftçi şu anda maliyetine çalışıyor ama aracı korkunç rakamlar kazanıyor. Araştırdığımıza göre, bildiğimize göre, çiftçiden 10 liraya aldıkları malı sahte irsaliyelerle daha yüksek almış görünüp kendi aracı şirketleriyle, 2-3 şirkete el değiştirtip, halde veya mağazalarda yüksek fiyatlara satıyorlar. Onun için devletimize çok teşekkür ederiz, bunun daha sıklaştırılarak, daha sıkı takiplerle devam etmesini istiyoruz. Çünkü çiftçi, üretici şu anda 1 lira para kazanmadan çalışıyor, hakikaten kazanmıyor. Şu anda 3-4 sene ile aynı fiyata domates satılıyor ama mal üreticiden gittikten sonra tüketici korkunç rakamlara, afaki rakamlara yiyor" şeklinde konuştu.

"Bu bir başlangıç, milat olsun inşallah"

Aracıların mazot zammını gerekçe göstermesine de değinen Başkan Çelikoğlu, "Yahu arkadaş, mazotu siz bir sefer buradan alıyorsunuz, İstanbul'a kadar 150 litre yakıyorsunuz, 10 lira zam gelse 1500 lira fark eder. Biz başından beri mazot yakıyoruz, her gün yakıyoruz. Yani onlar hep kendilerinden yana yontuyorlardı. İnşallah devlet bugün başladığı bu işlemi daha genişleterek devam eder, bu manipülasyonun, bu fiyat oyunlarının önüne geçer, çiftçinin elindeki mal daha değerli gider. Eskişehir üreticisi zaten mağdur. Bizim elimizden domates 10 liraya, biber 20 liraya, dolma biber 20-25 liraya çıkıyor. Pazara gittiğiniz zaman 50-80 lira. Bugün televizyonda gördüm, İstanbul pazarında dolma biber 80 lira. ya bu biber Eskişehir'den 25 liraya çıkıyor, oraya varıncaya kadar özel kiralık arabayla mı gidiyor, her kasayı kiralık arabayla mı götürüyorsunuz? Üreticiye yazık. Aradakiler korkunç rakamlar kazanıyorlar. Bu bir başlangıç, milat olsun inşallah. Bundan sonra devlet daha fazla kontrol yaparsa hem çiftçi para kazanır, malı değerlendir, hem de vatandaş daha ucuz fiyatlara daha sağlıklı ürün alır" ifadelerini kullandı.

"Çiftçiyi tatmin edecek taban fiyatlarının açıklanmasını bekliyoruz"

Öte yandan, şu anda pancar ve mısır taban fiyatının gündemlerinde olduğundan da bahseden Çelikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pancar fabrikası 2-3 gün sonra alıma başlayacak. Adana mısır biçimine başladı, Eskişehir'de de kuruma evresine geçti. Devletten beklentimiz, çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi. 50-55 liralardan başlayan mazot bugün 96-97 lira, 100 lira bandına dayandı. Çiftçinin rahat nefes alabilmesi için, çiftçiyi tatmin edecek taban fiyatlarının açıklanmasını bekliyoruz. Devletten, sayın Cumhurbaşkanımızdan beklentimiz bu."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı