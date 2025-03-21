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Umut Erdoğan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Umut Erdoğan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
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Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Umut Erdoğan, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler 70 kiloda bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Rektör Orhan Uzun, öğrenciyi tebrik ederek genç sporcuların uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etme konusundaki gayretine vurgu yaptı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Umut Erdoğan, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler 70 kiloda bronz madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri uluslararası müsabakalarda yeni başarılar elde etmeye devam ediyor. Son olarak Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilen U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Umut Erdoğan, erkekler serbest stil 70 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler serbest stil kategorisi bronz madalya maçında mindere çıkan milli sporcu, Moldovalı rakibi Pavel Graur'u 5-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.

Elde ettiği başarıdan dolayı genç güreşçiyi tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Genç sporcularımız; azim, kararlılık ve büyük bir özveriyle çalışarak ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ülkemizi ve Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Avrupa Güreş Şampiyonasında üçüncü olarak bizleri gururlandıran öğrencimiz Umut Erdoğan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Geleceğin sporcularını yetiştirme yönünde büyük gayret gösterdiklerini de belirten Rektör Uzun, "Üniversitemizde sürdürülebilirlik odağında yürüttüğümüz çalışmalarla her geçen gün kendimizi geliştiriyor, yeni başarılarla yarınlara yürüyoruz. Geleceğin sporcularını yetiştirme konusunda yoğun bir gayretle çalışarak Türk sporuna değer katmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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