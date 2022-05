Uluslararası Üniversite Tiyatro Bölümleri Festivali Kartal'da Başlıyor - Haberler

Kartal Belediyesi, Doğuş Üniversitesi'nin katkılarıyla 26 Mayıs – 6 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek "Uluslararası Üniversite Tiyatro Bölümleri Festivali"ne ev sahipliği yapıyor.

Kartal Belediyesi, tiyatro sanatına emek veren, ülkenin önde gelen tiyatro okulları ile dünyanın farklı yerlerinde çalışmalarını sürdüren tiyatro okullarını uluslararası bir festivalle Kartal'da buluşturuyor.

Tiyatro sanatının gelişimine katkıda bulunmak, genç tiyatro sanatçısı adaylarının çalışmalarını daha görünür kılmak, sanat yaşamlarının başlangıcında genç sanatçıları desteklemek, uluslararası boyutta tiyatro sanatına katkıda bulunmak amacı ile düzenlenecek olan festival, 26 Mayıs 2022 tarihinde Soğanlık Kültür Merkezi'nde başlayacak.

Çeşitli kategorilerde 10 Haziran Cuma Günü Kartal Meydanı'nda ödüllerin verileceği tören ile son bulacak Uluslararası Üniversite Tiyatro Bölümleri Festivali"nde; Beykent Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü 'Bir Yaz Gecesi Hülyası', Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü 'Sevgili Hikayeler', Girne Amerikan Üniversitesi Sahne Sanatları Y.O. Drama ve Oyunculuk Bölümü 'İlişkiler Üçlemesi', Okan Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü 'Bir Yaz Gecesi Rüyası', Zonguldak Bülent Ecevit Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Bölümü 'Cadı Kazanı', Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü 'Vişne Bahçesi', Kocaeli Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü 'Woyzeck', Romanya Babeş Bolyai 'Hamlet', Kartal Belediye Tiyatrosu Oyunculuk Atölyesi 'Eşeğin Gölgesi', İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü 'Eşeğin Gölgesi', Aristoteler University Faculty Of Theatre And Film 'Maşa'nın Partisi', Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul Devlet Konservatuvarı 'Bahar Uyanışı', Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Oyunculuk Bölümü 'Üç Kardeş' adlı oyunları sergileyecek.

USTA TİYATROCU MÜJDAT GEZEN'E YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ

Porf. Dr. Erhan Tuna, Dr. Erdal Yıldırım, Öğr. Gör. Elif Aydın, Mustafa İri, Yetkin Yüksel, Almila Altunsoy, Ali Çoban ve Kubilay Yıldız'ın jüri üyeliğini yapacağı festivalin açılış gününde Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kurup hayata geçiren ve ülke sanatına büyük katkılarda bulunan usta tiyatrocu Müjdat Gezen'e, yaşam boyu emek ve onur ödülü verilecek.