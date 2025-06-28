Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için Geri Sayım Başladı

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için Geri Sayım Başladı
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Türkiye genelindeki milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasında, iş yeri araçlarına takılması gereken Taşıt Tanıma Birimi (TTB) için son tarih 30 Haziran 2025 olarak belirlendi. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen vergi mükelleflerini ciddi yaptırımlar bekliyor.

Türkiye genelindeki milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasında geri sayım başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürürlüğe alınan sistem kapsamında, iş yeri araçlarına takılması gereken Taşıt Tanıma Birimi (TTB) için tanınan süre 30 Haziran 2025'te sona erecek. Bu tarihe kadar yükümlülüğünü yerine getirmeyen vergi mükelleflerini ciddi yaptırımlar bekliyor.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, şirketlerin iş amaçlı araçlarına alınan akaryakıtın doğrudan araçla eşleştirilerek kayıt altına alınmasını ve belge düzeninin otomatikleştirilmesini sağlıyor. Bu sayede akaryakıt fişleri elektronik olarak sisteme işlenip beyan edilebilir hale geliyor. Bu sistemle UTTS ile entegre çalışan akaryakıt istasyonlarında manuel plaka girişi ortadan kaldırılıyor. Araç bilgileri, ödeme sırasında otomatik olarak sistemdeki Ödeme Kaydedici Cihaza (ÖKC) aktarılıyor. Böylece kesilen fişler hem teknik hem de hukuki açıdan geçerli hale geliyor.

Diyarbakır'da UTTS yetkili bayide görev yapan Mehmet Dal, çalışmanın yeni olduğunu ifade etti. Dal, "Bu sistem şirketlerin yakıt kaçağını önlemek ve vergi kaçakçılığını önlemek için yapılmış olan bir sistemdir. Bu şekilde yakıt kaçağı ve vergi kaçakçılığının önüne geçilebiliyor. Vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti Darphanesinden başvuru yaparak oradan internet linke gidiyor, linkten ödemesini yaptıktan sonra telefona montaj kodu geliyor, o montaj koduyla Türkiye'nin 81 ilindeki UTTS yetkili montaj yerlerinden ücretsiz bir şekilde montajını yapabiliyor. Şirket araçları petrolden rahat bir şekilde yakıtını alabiliyor" dedi.

UTTS yetkili montaj yerlerinde montajla ilgili herhangi bir ücret alınmadığını ifade eden Dal, şunları söyledi:

"Ücret alanlarla ilgili de şikayette bulunabilirsiniz darphaneye. Bu işlem yaklaşık 4 dakika sürüyor şu an Türkiye genelinde 4 dakikaya düştü ilk zamanlarda çok zaman alıyordu şu anda 4 dakikada montaj işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Montaj tarihi ile ilgili daha önce darphaneden belli bir tarih belirlenmişti o tarih sondu şirketlerden araç talebi çok olduğu için montajlar çok olduğu için yetişemediğinden dolayı sonradan tekrardan tarihi uzatıldı 30 Hazirana kadar. 30 Hazirana kadar bütün şirket kurumsal filo araçları gelip montaj işlemini yapabilirler." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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