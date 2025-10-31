Haberler

Ulukışla-Karaman-Ereğli Hızlı Tren Hattı Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacak

Güncelleme:
Niğde İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, Ulukışla-Karaman-Ereğli hızlı tren hattındaki çalışmaların 2023 yılı sonuna kadar tamamlanacağı açıklandı. Valinin başkanlık ettiği toplantıda, bölgedeki kamu yatırımları ve projelerin durumu değerlendirildi.

Niğde İl Koordinasyon Kurulu'nun yıl içindeki dördüncü koplantısı, yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Niğde Valisi Cahit Çelik'in başkanlık ettiği toplantıda, Ulukışla-Karaman- Ereğli hızlı tren hattında sona gelindiği ifade edildi. Kentin genel yatırım durumu ve yürütülen projelerin fiziki ile mali gerçekleşmelerinin ele alındığı toplantıda, yatırımcı bölge ve il kuruluşlarından alınan raporlar istikametinde 30 Eylül itibarıyla Niğde'de toplam 226 proje üzerinde çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Bu projelerden 74'ünün diğer kamu hizmetleri, 65'inin tarım, 44'ünün ulaştırma, 25'inin eğitim, 6'sının kültür-turizm, 5'inin sağlık, 5'inin enerji ve 2'sinin madencilik sektörlerinde yürütüldüğü belirtildi. Niğde'de yürütülmekte olan projelerin toplam tutarının ise 24 milyar 474 milyon 896 bin TL olduğu açıklandı. Söz konusu projeler için 2025 yılı yatırım programında 3 milyar 747 milyon 787 bin TL ödenek ayrılırken, 2 milyar 213 milyon 752 bin TL'si harcandı. Buna göre projelerde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 59,07 oldu.

Vali Çelik, toplantıda kamu yatırımlarının ilin kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması açısından önemine dikkat çekti. Ulukışla- Karaman ve Ereğli bağlantılı hızlı tren hattında çift hatlı demiryolu çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanarak teslim edileceği ifade edildi. Toplantıda ayrıca Ulukışla sinyalizasyon ihalesinin yapıldığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından Ankara, Konya, Karaman ve Ulukışla'yı birbirine bağlayan hızlı tren hattının tamamlanmış olacağı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca kurum temsilcileri, yürütülen projelerle ilgili sunumlar yaparak, mevcut durum, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi verdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
