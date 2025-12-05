Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Rize–Erzurum Yolu 52 Kilometre Kısalacak"

(ERZURUM) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum ile Rize'yi birbirine bağlayacak Erzurum–İspir– Rize Devlet Yolu ve Kırık Tüneli Projesi'nde incelemelerde bulundu. Kırık Tüneli'nin "dağların kalbine vurulmuş bir mühendislik imzası" olduğunu vurgulayan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Rize– Erzurum arasındaki yolun 52 kilometre kısalacağını söyledi.

Erzurum'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha sonra kara yoluyla Kırık Tüneli şantiyesine geçti. Burada yetkililerden bilgi alan Uraloğlu, projenin Türkiye'nin kuzeydoğusunu birbirine bağlayan en stratejik ulaşım yatırımlarından biri olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, Erzurum–İspir– Rize yolunun, Doğu Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan Kuzey–Güney koridorunun en önemli akslarından biri olduğuna dikkat çekerek, "2018'de hizmete açtığımız Ovit Tüneli'nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindeki bu proje, ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşıyor. Projenin tamamlanmasıyla yolun fiziki ve geometrik standartları yükselecek, can ve mal güvenliği artacak" dedi.

Proje kapsamında 7 bin 100 metre uzunluğunda çift tüp tünel, 8,7 kilometre bağlantı yolu, 2 adet 88 metrelik çift köprü, 1 adet 19 metrelik tek köprü ve 390 metrelik acil kaçış rampası inşa edildiğini belirten Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Mevcut 49 kilometrelik güzergah, tünel ve viyadüklerle birlikte 15,8 kilometreye düşecek. Böylece güzergah 33,2 kilometre kısalacak. Gölyurt Dağı Geçişi ise 2 bin 380 metreden 2 bin 34 metreye inecek. Özellikle kışın yaşanan ulaşım sorunlarını tamamen ortadan kaldıracağız. Mevcut güzergahta 40 ile 60 dakika süren geçiş süresi önemli ölçüde azalacak. Erzurum– Rize arası yol 248 kilometreydi, proje tamamlandığında bu mesafe 196 kilometreye düşecek."

"Bu tünel sıradan bir yapı değil"

Kırık Tüneli'nde kazı ve destekleme çalışmalarının yüzde 90'ının, nihai beton kaplamanın ise yüzde 78'inin tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, projenin zorlu jeolojik şartlar altında ilerlediğini söyledi. "Bu proje sadece iki şehri birbirine bağlayan bir yol değil, aynı zamanda dağların kalbine atılan bir mühendislik imzasıdır" diyen Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de karşılaşılabilecek en zor ve en zayıf zemin yapılarından biriyle mücadele ediyoruz. Yoğun yeraltı suyu nedeniyle saniyede 206 litreye ulaşan su tahliyesi yaptığımız zamanlar oldu. Bu, dev bir yüzme havuzunu dakikalar içinde doldurabilecek kadar güçlü bir akıştır. Bu nedenle her santimini büyük bir dikkat ve titizlikle inşa ediyoruz. Burada mesele hız değil, ülkemize onlarca yıl hizmet edecek sağlam bir eser kazandırmaktır. Bu dağın gücü varsa, bizim de azmimiz ve mühendisliğimiz var."

"Erzurum'u Karadeniz'e güvenli şekilde bağlayacağız"

Kırık Tüneli'nin açılmasıyla Erzurum ve Rize için hayati bir projenin hayata geçmiş olacağını belirten Uraloğlu, Erzurum'un Kafkasya Koridoru üzerindeki stratejik konumuna da dikkat çekti. Son 23 yılda Erzurum'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 126 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 49 kilometreden 624 kilometreye çıkarıldığını, BSK kaplamalı yolların ise 629 kilometreye ulaştığını kaydetti.

Pirinkayalar ve Ovit tünellerinin de bölge ulaşımına büyük katkı sağladığını hatırlatan Uraloğlu, Erzurum'un tüm demiryolu ağının yenilendiğini, Palandöken Lojistik Merkezi'nin açıldığını ve Erzincan–Erzurum–Kars hızlı tren hattının etüt proje çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Hızlı tren projesinin 2026 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Erzurum Havalimanı'nda CAT-3 aydınlatma sistemiyle sisli havalarda iniş sorununun ortadan kaldırıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Erzurum'a hizmet aşkımız asla bitmeyecek. Şehrimizi geleceğe taşıyacak yatırımlarımız kararlılıkla sürecek" dedi.