İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar başladı Üç aylarda, Regaip Kandili 26 Ocak'ta, Miraç Kandili 17 Şubat'ta, Berat Kandili 6 Mart'ta idrak edilecek.

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, bugün, mübarek üç ayların 1.si, haram ayların 2.si, hicri-kameri ayların 7.si Receb ayının başladığını belirterek, "Dini literatürümüzde, aylarla ilgili 3 önemli terim vardır. Bunlardan birincisi, El-Eşhüru'l-hurum denilen Haram aylar ki bunlar Muharrem el-Haram, Recebü'l-ferd, Zil-ka'de ve Zil-hicce aylarıdır. Dini terimlerden ikincisi Eşhüru'l-hac denilen Hac aylarıdır. Üçüncüye gelince, o da, Eşhür-i selase=Şühür-i selase yani Üç aylar terimi. Halkımız arasında Üç Aylar diye anılan Recebü'l-ferd, Şa'banü'l-muazzam ve Ramazanü'l-mübarek aylarının, İslam dininde özel yerleri vardır. İçerisinde 2 mübarek gece Regaib ve Mi'rac kandilleri bulunan Recep ayı, Adem aleyhisselamdan beri ta'zim ve hürmet edilen bir aydır. 26 Ocak2023 (04 Receb 1444) Perşembeyi 27 Ocak 2023 (05 Receb 1444) Cumaya bağlayan gece, yani Receb-i şerin ilk Cuma gecesi mübarek Regaib Kandili'dir. 17 Şubat 2023 (26 Receb 1444) Cumayı 18 Şubat 2023 (27 Receb 1444) Cumartesiye bağlayan gece de Mi'rac Kandili'dir. Bu ayı ta'kib eden Şa'ban ayı da [01 Şa'ban 1444], 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacaktır. Bu ay içerisinde de Berat kandili bulunmaktadır. O da 06 Mart 2023 (14 Şa'ban 1444) Pazartesiyi 07 Mart 2023 (15 Şa'ban 1444) Salıya bağlayan gecedir. 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak olan Ramazan ayı ise Yüce Rabbimiz tarafından ayların sultanı kılınmıştır. Resülullah Efendimiz, Recep ayının başında 'Ya Rabbi, Receb ve Şa'ban aylarını bizler için mübarek kıl (bu aylarda bizlere bereketler ihsan eyle) ve bizi Ramazan ayına da eriştir' diye dua ederdi; keza Şa'ban ayına çok değer verir ve bu ayda çok oruç tutardı. Resülullah Efendimize, Şa'ban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman buyurdu ki: 'Şa'ban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafildirler. Bu ayda ameller, alemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini isterim'. Bu konudaki diğer bir hadis-i şerif de şöyledir: "Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şa'ban ayında tutulan oruçtur." - İSTANBUL