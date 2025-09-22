Haberler

Türkiye ve Mısır Ortak Tatbikat Yapıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır ile Türkiye arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Tatbikatı başlatıldı. Ortak tatbikat, 13 yıl aradan sonra Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor.

Mısır ile Türkiye arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması maksadıyla 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında planlanan Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Tatbikatı başladı.

13 yıl aradan sonra Türkiye ve Mısır'ın ilk kez Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği ortak tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti 25 Eylül 2025 tarihinde Muğla Aksaz'da icra edilecek.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Tatbikatı, Mısır ile Türkiye arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması maksadıyla 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında Aksaz/Muğla'da icra edilecektir. Tatbikata Deniz Kuvvetleri K.lığından; 2 Fırkateyn, 2 Hücumbot, 1 Denizaltı, 1 İnsansız Deniz Aracı, 1 Deniz Karakol Uçağı, 4 Helikopter, 2 İHA ve 1 SAT Timi ile Hava Kuvvetleri K.lığı'ndan 2 F-16 savaş uçağı Mısır Deniz Kuvvetleri K.lığı'ndan 1 Fırkateyn, 1 Hücumbot ve 1 SAT Timi iştirak edecektir. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti 25 Eylül 2025 tarihinde icra edilecektir" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye güzeli İdil Bilgen, ABD'de cerrahi asistanlık eğitimine başladı

Bingöl'e atanan Türkiye güzeli kariyerinde yeni bir yol seçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şahan Gökbakar'dan Hasancan Kaya'ya olay cevap

Hasancan'ın programda kullandığı söz Şahan'ı kızdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.