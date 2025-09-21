Türkiye'nin Latin Amerika ile Diplomatik İlişkileri 75. Yılında Güçleniyor

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti, Honduras, Kosta Rika, Nikaragua, Panama, Bolivya, Ekvator, Peru ve Venezuela ile diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Yazılı açıklamada, Türkiye'nin Latin Amerika ve Panama'da diplomatik temsili 3 kat artarken ticaret hacminin 15 kat arttığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, Latin Amerika ve Karayipler (LAK) bölgesinde bulunan Dominik Cumhuriyeti, Honduras, Kosta Rika, Nikaragua, Panama, Bolivya, Ekvator, Peru ve Venezuela ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin başlangıcının 75. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Dominik Cumhuriyeti, Honduras, Kosta Rika, Nikaragua, Panama, Bolivya, Ekvator, Peru ve Venezuela ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıl dönümünü kıvançla kutluyoruz. Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ülkeleriyle ilişkilerimizi çok yönlü biçimde geliştirme amacıyla yürüttüğümüz strateji temelinde, anılan ülkelerle iş birliğimizin bugün eriştiği düzeyden büyük memnuniyet duyuyoruz. Latin Amerika ve Karayipler Eylem Planı çerçevesinde, ülkemizin Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki diplomatik ve konsüler temsili üç kat, ticaret hacmi on beş kat artmıştır. İkili ilişkilerimiz diplomatik, siyasi, ekonomik, insani ve kültürel veçheleri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede çeşitlenip derinleşmiş; ülkemizin bölgesel teşkilatlardaki varlığı belirgin hale gelmiştir. Tüm Latin Amerika ve Karayipler ülkeleriyle ilişkilerimizi ortak çıkar ve halklarımızın refahını gözetecek şekilde, daha da derinleştirmek üzere çalışmayı sürdüreceğiz."

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye'nin LAK bölgesine yönelik açılım politikası, son yıllarda ivme kazanarak iki taraf arasındaki ilişkilerin her alanda derinleşmesine zemin hazırlıyor.

1998'de temelleri atılan açılım, 2006'da güncellenerek aynı yıl "Latin Amerika Yılı" ilan edildi. O tarihten bu yana diplomatik temsil düzeyi hızla arttı. 2000'li yılların başında yalnızca 6 büyükelçilikle temsil edilen Türkiye, 2025 Şubat ayında Managua Büyükelçiliği'nin açılmasıyla bölgedeki temsilini 19 büyükelçilik ve 1 başkonsolosluğa çıkardı. Aynı dönemde Türkiye'de faaliyet gösteren LAK misyonlarının sayısı da 18 büyükelçilik ve 8 başkonsolosluğa ulaştı.

Bakanlık kaynakları, bu gelişmelerin Türkiye'nin bölgeyle siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel alanlarda ilişkilerini ileriye taşıdığını vurguladı. - ANKARA