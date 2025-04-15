Türkiye'nin En Büyük Balıkçı Barınağının Yüzde 85'i Tamamlandı

Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağının yüzde 85'lik kısmı tamamlandı

GİRESUN - Giresun'un Uzuncakum mevkiinde 2021 yılında yapımına başlanan Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı projesinin yüzde 85'lik kısmının tamamlanarak, 2027 yılında hizmete gireceği belirtildi.

Giresun'un Uzuncakum mevkiinde 85 bin metrekarelik alan içerisinde inşası devam eden projeyle ilgili bilgi veren AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, balıkçı barınağı ve limanının ana mendireğinin 935 metre, tali mendireğin 260 metre, rıhtım uzunluğunun 750 metre, çekek yerinin ise 360 metre büyüklüğünde olacağını söyledi.

Proje tamamlandığında, sadece Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı değil, aynı zamanda çok önemli bir ticaret merkezi haline de geleceğini kaydeden AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun'da Eğribel Tüneli, Havaalanı, Dal-Çık projelerinden sonra en önemli yatırım olduğunu söyledi. Milletvekili Elmas, "Karadeniz balıkçı barınakları bakımından Türkiye'nin en yoğun olduğu bölge. Aynı zamanda ülkemizde su ürünleri bakımından ileri düzeyde yatırımlara haiz durumda. Burası da nitelik itibariyle Türkiye'nin son yıllarda yatırım yaptığı en büyük balıkçı barınağıdır. 935 metre uzunluğunda mendirek, 750 metre rıhtım uzunluğu, 360 metre çekek yeri 85 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edilmiş balıkçı barınağın 500 milyon lira maliyeti bulunmaktadır. Yüzde 80'i tamamlanmış ve 2027 yılında tamamlanması hedeflenmektedir" dedi.

Giresun su ürünleri ticaret merkezi haline gelecek

Giresun için ekonomik ve sosyal açıdan katma değeri bulunan bir yatırım olduğunu da ifade eden Milletvekili Elmas, " Bölgemizde balıkçılığın daha da yaygınlaşması adına önemli bir yatırım olan balıkçı barınağından yurt içine ve yurt dışına dağıtım imkanı bulunacaktır. Burada balıkçılık tesisinin de kurulması ileri hedeflerimiz arasındadır. Giresun için ekonomik ve sosyal bakımdan da önemli bir alt yapı olduğunu söyleyebiliriz. Bölge olarak, konum ve nitelik olarak gerçekten güzel bir şekilde inşa edilen bu proje. Aynı zaman şehrimizin ticaretine ve geneline olumlu yansıyacak bir ticaret merkezi haline gelecek. Karadeniz'den çıkan su ürünlerinde ticaret merkezi haline getirecek" diye konuştu.

Çöp döküm alanı boşaltılacak

Giresun halinin ıslah edildiğine de dikkat çeken Milletvekili Elmas, "Giresun'a yapılan Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağının yanı sıra hemen bu barınağın yanında bulunan çöp döküm alanı da taşınacaktır. Geçmiş yıllarda Doğu Karadeniz'in yaşanabilir tek adasının karşısındaki bu çöp döküm alanı da taşınarak ıslah edilecektir. Proje dahilinde yapılacak tahkikatlarla da ayrı bir güzelliğe kavuşacaktır" şeklinde konuştu.