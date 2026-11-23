Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Türkiye Kamu-Sen üyeleri, 2027 yılı bütçesinde kamu çalışanları ve emeklilerin ekonomik kayıplarının telafi edilmesini, ek zam ve refah payı verilmesini istedi.

Konfederasyonun 81 ildeki eş zamanlı basın açıklamalarının Muğla ayağı Sınırsızlık Meydanı'nda yapıldı.

Türkiye Kamu-Sen Muğla İl Temsilcisi Mehmet Ataş, burada yaptığı açıklamada, "alın terinin hakkını savunmak, emeğin karşılığını istemek, yıllarca bu devlete hizmet etmiş emeklilerin sesi olmak için bir araya geldiklerini" ifade etti.

Kamu görevlilerinin ülkenin dört bir yanında, her şart altında devletine ve milletine hizmet ettiklerini belirten Ataş, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemize hizmet ederken kendi ailelerimizin geleceğinden endişe eder hale geldik. Bir yanda her geçen gün ağırlaşan hayat pahalılığı, diğer yanda alım gücü sürekli gerileyen maaşlarımız var. 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi görüşülürken hükümete, TBMM'ye ve bütçeye yön veren bütün yetkililere sesleniyoruz, bütçede adalet istiyoruz. Ücrette hakkaniyet istiyoruz. Emeklilikte refah istiyoruz. Çünkü bütçe yalnızca gelir ve giderlerin sıralandığı bir mali tablo değildir. Bütçe, devletin ekonomik imkanlarının kimler için, hangi amaçlarla kullanılacağını ortaya koyar. Bütçe, aynı zamanda sosyal adaletin, gelir dağılımının ve toplumsal refahın en önemli araçlarından biridir. Biz istiyoruz ki 2027 yılı bütçesi, kamu çalışanlarının ve emeklilerin sorunlarına çözüm üreten, emeği koruyan, refahı adaletle paylaşan bir bütçe olsun. Biz, bütçenin yükünü taşıyanların, bütçenin nimetlerinden de hak ettiği payı almasını istiyoruz.

"ENFLASYONUN DÜŞMESİ, FİYATLARIN DÜŞMESİ DEMEK DEĞİLDİR"

Ülkemizde uzun zamandır devam eden yüksek enflasyon, sabit gelirlilerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Ücretlerimize zam yapılıyor ama daha zam cebimize girmeden kira, gıda, ulaşım, eğitim ve enerji harcamaları karşısında eriyip gidiyor. Emeklimiz ise yıllarca çalışarak hak ettiği huzurlu bir hayatı yaşamak yerine, en temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağının kaygısını taşıyor.

Açıklanan enflasyon oranları düşse bile memurun, emeklinin ve dar gelirlinin geçim sıkıntısı kendiliğinden ortadan kalkmamaktadır. Bu kayıplar telafi edilmeden yalnızca gelecekteki enflasyona göre zam yapılması, çalışanlarımızın ve emeklilerimizin refahını yükseltmeye yetmeyecektir. Biz, geçmiş kayıplarımızın karşılanmasını ve bundan sonra alım gücümüzün korunmasını istiyoruz."

"MAAŞ ARTIŞLARI EKONOMİK GERÇEKLERE GÖRE YENİDEN BELİRLENMELİ"

Ekonomik şartlar değiştiğinde enflasyon hedeflerinin değiştiğini, ancak aynı ekonomik şartların memurun mutfağını, emeklinin sofrasını da etkilediğinin görülmediğini ifade eden Ataş, şunları söyledi:

"2027 yılı maaş artışları güncel ekonomik gerçeklere göre yeniden belirlenmelidir. Memur ve emeklilerin geçmiş dönemlerden kaynaklanan kayıpları ek zamla telafi edilmelidir. Enflasyon farkı altı ay beklenmeden, kaybın oluştuğu ay itibarıyla maaşlara yansıtılmalıdır. Bunun yanında kalıcı bir refah payı uygulamasıyla kamu çalışanları ve emeklilerin ekonomik büyümeden pay alması sağlanmalıdır. Türkiye ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 büyümüştür. Ülkemizin büyümesi, üretimin artması, ekonomimizin güçlenmesi elbette hepimizin ortak arzusudur Üreten, gelişen, kalkınan, dünyada söz sahibi olan bir Türkiye istiyoruz. Ancak ekonomik büyümenin gerçek anlamda başarıya dönüşebilmesi için bu büyümenin toplumun bütün kesimlerine yansıması gerektiğine inanıyoruz. O büyümenin arkasında işçinin emeği, çiftçinin alın teri, esnafın gayreti, kamu çalışanlarının hizmeti vardır. Ekonomi büyürken memurun alım gücü neden aynı ölçüde büyümüyor? Milli gelir artarken emeklinin refahı neden artmıyor? Bir ülkenin ekonomisi büyüyorsa o büyümenin nimetleri adil bir biçimde paylaşılmalıdır. Büyümenin yükünü çalışanlara, nimetini başkalarına bırakan bir anlayışı kabul edemeyiz."

Kaynak: ANKA