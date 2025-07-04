Türkiye, FAO Konseyi Üyeliğine Seçildi

Türkiye, Roma'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Konferansı 44'üncü Toplantısı'nda yapılan seçimlerde FAO Konseyi üyeliğine seçildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Roma'da düzenlenen BM Gıda ve Tarım Teşkilatı Konferansı 44'üncü Toplantısı'nda yapılan seçimlerde FAO Konseyi üyeliğine seçildiği kaydedilerek, "Ülkemizin FAO'yla uzun yıllardır sürdürdüğü yakın iş birliği, Ankara'da FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi'nin açılması ve FAO-Türkiye Ortaklık Programları'nın başlatılmasıyla daha da derinleşmiştir. Konsey üyeliğimizle birlikte küresel gıda güvenliğine katkı sunacak projeler ivme kazanacaktır. Türkiye, BM Sürdürülebilir Kalkınma gündeminde yer alan 2030 yılına kadar sıfır açlık hedefi doğrultusunda çok taraflı iş birliğine katkı sunmayı kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA