Türkiye, FAO Konseyi Üyeliğine Seçildi

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Türkiye, Roma'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Konferansı 44. Toplantısı'nda FAO Konseyi üyeliğine seçildi. Dışişleri Bakanlığı, bu gelişmenin gıda güvenliğine katkı sağlayacak projelerin ivme kazanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Türkiye, Roma'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Konferansı 44'üncü Toplantısı'nda yapılan seçimlerde FAO Konseyi üyeliğine seçildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Roma'da düzenlenen BM Gıda ve Tarım Teşkilatı Konferansı 44'üncü Toplantısı'nda yapılan seçimlerde FAO Konseyi üyeliğine seçildiği kaydedilerek, "Ülkemizin FAO'yla uzun yıllardır sürdürdüğü yakın iş birliği, Ankara'da FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi'nin açılması ve FAO-Türkiye Ortaklık Programları'nın başlatılmasıyla daha da derinleşmiştir. Konsey üyeliğimizle birlikte küresel gıda güvenliğine katkı sunacak projeler ivme kazanacaktır. Türkiye, BM Sürdürülebilir Kalkınma gündeminde yer alan 2030 yılına kadar sıfır açlık hedefi doğrultusunda çok taraflı iş birliğine katkı sunmayı kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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