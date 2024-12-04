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Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası ile Aras Elektrik Arasındaki Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Başladı

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası ile Aras Elektrik Arasındaki Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Başladı
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Aras Elektrik ve TES-İŞ arasında 3. dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri Erzurum'da başladı. Genel Müdür Fikret Akbaş, işçi hak ve özgürlüklerinin ön planda tutulduğunu vurguladı.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası(TES-İŞ) ile Aras Elektrik arasında gerçekleştirilen 3. dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, Genel Müdür Yardımcıları Onur Hüdayioğlu ve Salim Mantarcı, Tes-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Özil, Erzurum Şube Başkanı Muharrem Demircan, Şube Sekreteri Mustafa İrmak, Eğitim Sekreteri Şahin Zini ve temsilcilerin katılımıyla 3. dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında görüşmelere başlanıldı.

İşçi hak ve özgürlüklerinin her zaman ön planda tutulduğuna dikkat çeken Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, "TES-İŞ ile olan görüşmelerimize başladık. Çalışma arkadaşlarımızın mutluluğu için ortak bir anlayışla ilerlemeyi istiyoruz. Herkes için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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