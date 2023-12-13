Türkiye, dünyada en fazla göçmen nüfusuna sahip ülke

Mersin İl Göç İdaresi Müdürü Aykut Alptekin, Türkiye'nin küresel göç hareketlerinden doğrudan etkilendiğini belirterek, Türkiye'nin halen dünyada en fazla göçmen nüfusuna sahip ülke olduğunu söyledi.

Mersin İl Göç İdaresi Müdürü Aykut Alptekin, Türkiye'nin küresel göç hareketlerinden doğrudan etkilendiğine işaret ederek, "Halen dünyada en fazla göçmen nüfusu olan ülke Türkiye'dir" dedi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından 'Türkiye'de göç yönetimi ve göç idareleri' başlıklı etkinlik düzenlendi. Programa, Rektör Danışmanı ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Buğra Sarı, MERKAM Müdürü Doç. Dr. Aysun Yaralı Akkaya, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcımız Ümit Doğrul ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kaynakta çözüm politikası

Etkinlikte konuşan Mersin İl Göç İdaresi Müdürü Aykut Alptekin, katılımcılara Türkiye'nin göç yönetimi hakkında bilgiler vererek, göç sorununun kaynağında çözülmesinin önemine değindi. Türkiye'nin, göç yollarının kesişme noktasında olduğunu belirten Alptekin, "Ülkemiz küresel göç hareketlerinden doğrudan etkilenmektedir. Halen dünyada en fazla göçmen nüfusu olan ülke Türkiye'dir. Bu noktada Türkiye, insani yardım sorumluluğunu göz ardı etmeden sorunun kaynağında çözülmesine yönelik politikalar izlemektedir. Bu amaçla göçmenlerin anavatanlarında kalmalarını sağlayacak koşulların sağlanması ve geri dönmek isteyenlere yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

"Uyum çalışmalarına devam ediyoruz"

Ülkedeki göçmenlere yönelik çalışmalara da değinen Alptekin, "Göçmen sorunu konusunda kavram karmaşası bulunuyor. Ülkemizdeki yabancıların statüleri birbirinden farklı olup, bizim yaklaşımımız entegrasyon değil, uyumdur. Bu amaçla farklı kurumlarla iş birliği yaparak mültecilerin toplumla uyumu ve sorunlarının çözülmesini sağlıyoruz. Ayrıca göçmen sorunlarının çözümü için 157 YİMER uygulamasını başlattık. Yedi farklı dilde hizmet veren bu hat sayesinde birebir destek sağlayabiliyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN