Türkiye'den Venezuela'ya yardım eli: 2 askeri nakliye uçağı bölgeye hareket etti

Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan iki askeri nakliye uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan bölgeye hareket etti. AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener "Küresel İnsani Yardım Raporları'na göre, gayrisafi milli hasılasına oranla uzun yıllardır dünyada en fazla insani yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu gururla ifade etmek istiyorum" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yürütülen yardım operasyonu kapsamında, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen A-400M tipi iki askeri nakliye uçağıyla toplam 38 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi, 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılayı'ndan 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama kurtarma köpeği ve 3 donanımlı arama kurtarma aracı Venezuela'ya gönderildi. Diğer A-400M tipi askeri nakliye uçağıyla ise Milli Savunma Bakanlığı İnsani Yardım Tugayı'ndan 22 kişilik ekip ve insani yardım malzemeleri deprem bölgesine sevk edildi. Türkiye'den yola çıkan ekiplerin, Venezuela'da arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek vermesi bekleniyor.

AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Biz şu anda burada Türkiye'nin Venezuela'ya göndereceği insani yardım ve arama kurtarma ekiplerini uğurlamak üzere toplanmış bulunmaktayız. Hepimizin bildiği üzere dün Türkiye saatiyle 01.04 ve 01.05'te meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından Venezuela'dan gelen haber üzerine Dışişleri Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla irtibata geçilerek gerekli hazırlıklara başlanmıştır. Genelkurmay Başkanlığımızla yapılan görüşmeler neticesinde arkamızda gördüğünüz A400M tipi askeri nakliye uçağı tahsis edilmiş ve ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlamıştır. Şu anda arkamızda bulunan ekipte İstanbul, İzmir ve Denizli'den toplam 38 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi, Sağlık Bakanlığından 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılayından 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama kurtarma köpeği ve 3 tam donanımlı arama kurtarma aracı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Genelkurmay Başkanlığımız tarafından tahsis edilen ikinci uçakla Milli Savunma Bakanlığı İnsani Yardım Tugayından 22 kişilik ekip de bölgeye intikal edecektir. Şu anda Dışişleri Bakanlığımız ve Venezuela'daki Büyükelçiliğimizle irtibatımız devam etmektedir. Gerektiği takdirde ilave ekipman ve personel desteği de sağlanacaktır" dedi.

"Dünyada en fazla insani yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu da gururla ifade etmek istiyorum"

Türkiye'nin Gazze başta olmak üzere Suriye, Pakistan ve Afganistan gibi birçok ülkeye insani yardım ulaştırdığını ifade eden Özener, "Sadece 2026 yılında 11 ülkeye insani yardım operasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu sayı 2025 yılında 16'ydı. Bu yardımlar kesintisiz şekilde devam etmektedir. Bununla birlikte yalnızca insani yardım değil, dünyanın farklı bölgelerinde meydana gelen doğal ya da insan kaynaklı afetlerde de Japonya, Haiti, El Salvador, Arnavutluk ve Bosna Hersek gibi ülkelere arama kurtarma desteği sağlamaktayız. Küresel İnsani Yardım Raporları'na göre, gayrisafi milli hasılasına oranla uzun yıllardır dünyada en fazla insani yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu da gururla ifade etmek istiyorum. Birazdan arkadaşlarımız Venezuela'ya doğru yola çıkacak. Kendilerine hayırlı yolculuklar ve başarılar diliyorum. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapacaklar. Ayrıca birçok sivil toplum kuruluşumuz ve arama kurtarma ekibimiz de hazır durumda beklemektedir. İhtiyaç duyulması halinde onlar da hızla görevlendirilecektir. Şimdiden başarılar diliyor, kazasız belasız gidip görevlerini başarıyla tamamlayarak ülkemize dönmelerini temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı