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Türkiye'de İlk Kez Yapılan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Güvenli Şekilde Tamamlandı

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Türkiye'de ilk kez Erciyes'te yapılan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası; gerekli tedbirler alınarak hiçbir olay yaşanmadı güvenli şekilde tamamlandı.

Türkiye'de ilk kez Erciyes'te yapılan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası; gerekli tedbirler alınarak hiçbir olay yaşanmadı güvenli şekilde tamamlandı.

İlk kez Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılan ve 3 gün boyunca devam eden Dünya Kar Motorları Şampiyonası tamamlandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada; şampiyona ve festival boyunca herhangi bir asayiş olayı ve kazanın meydana gelmediği belirtilerek; "Kayseri Erciyes Kayak Merkezi Bölgesinde 08-10 Mart 2024 tarihleri arasında (3 gün süreli) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde extrem sporlarından olan profesyonel ve dereceye girmiş yaklaşık 85 kişilik sporcu grubun katılımıyla Türkiye'de ilk kez düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası ve Erciyes Kış Festivali yapılmıştır. Organizasyon TRT spor ve 6 ülkede canlı yayınlanmıştır. Paydaş kurumlarla koordine kurularak alınan emniyet tedbirleri çerçevesinde herhangi bir asayiş olayı ve trafik kazası meydana gelmemiştir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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