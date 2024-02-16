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Türkeli ilçesinde maviyemiş yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkeli ilçesinde teşvik edilen ve proje kapsamında uygulamaya konulan maviyemiş yetiştiriciliği yaygınlaşıyor. Maviyemişin sağlık açısından birçok faydası bulunması ve pazar değerinin yüksek olması nedeniyle Türkeli ilçesinde maviyemiş ekimi alanı genişliyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından Türkeli ilçesinde teşvik edilen ve proje kapsamında uygulamaya konulan maviyemiş yetiştiriciliği yaygınlaşıyor.

2005 yılından bu yana faydalı meyveler kategorisinde yer alan yaban mersini diğer adıyla maviyemiş, içeriğindeki güçlü antioksidan ve antikansorejen maddelerin bolca bulunuşu, yaşlanmayı geciktirici ve cildi parlatıcı etkileri, hafızayı güçlendirmesi ve alzhaimer hastalığını geciktirici ya da yavaşlatıcı etkisi, kolesterolü ve total kan lipid seviyesini düşürücü etkisiyle kalp hastalıklarını önlemedeki etkisi, C ve E vitamini yönünden zengin oluşu ve daha birçok faydası nedeniyle son yıllarda dünyada ve ülke genelinde bolca tüketilen ve pazar değeri olan meyveler arasında yer alıyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinin coğrafyasında özellikle yüksek rakımlı bölgelerde doğal olarak yetişen maviyemiş yetiştiriciliği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından proje kapsamına alınarak, ilçede yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için çiftçilere destekleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, ilk maviyemiş bahçesi 2020 yılında 10 dekar olarak ilçeye bağlı Çatakörencik köyünde kuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamına alınan maviyemiş yetiştiriciliği 2023 yılında ilçenin Çatakgüney, Gökçealan ve Düzler köylerinde olmak üzere 3 çiftçiye 3'er dekarlık demonstrasyon bahçesi olarak tesis edilmiş ve böylelikle 2023 yılı sonu itibari ile Türkeli ilçesinde maviyemiş ekimi toplam alan 43 dekara ulaşmış oldu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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