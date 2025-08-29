Türk Savunma Sanayii Yüzde 83 Yerlilik Oranı ile Yeni Bir Döneme Geçti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk savunma sanayiisinin yüzde 83'lük yerlilik oranına ulaştığını belirterek, "Artık yalnızca teknoloji kullanan değil, teknoloji tanımı yapan bir ekosisteme sahibiz, hamdolsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Köklerden Ufuklara: Türk Savunma Sanayisinin Yükseliş Hikayesi Paneli', Başkanlık binasında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Türk savunma sanayiisinde atılan adımlar sonucu üretilen savunma sanayii ürünlerinin yer aldığı kısa film gösterisiyle devam etti.

"Kurtuluş Savaşı yıllarındaki direniş ruhuyla, bugünün yüksek teknoloji hamleleri arasında doğrudan bir bağ vardır"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, burada yaptığı açılış konuşmasında, savunma sanayiinin Türkiye'nin yalnızca teknolojik değil aynı zamanda tarihi bir yürüyüşü olduğunu da ifade ederek, "Bu yürüyüşte, Kurtuluş Savaşı yıllarındaki direniş ruhuyla, bugünün yüksek teknoloji hamleleri arasında doğrudan bir bağ vardır. 'Köklerden Ufuklara' başlığı bu bağın kurumsal karşılığıdır. Bugün artık savunma sanayii yalnızca askeri bir alan değil; ekonomik büyümenin, diplomatik etkinliğin ve stratejik gücün temel bir bileşeni haline gelmiştir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında; yerli ve milli üretim yetkinliği, stratejik üstünlük, teknoloji temelli caydırıcılık ve küresel ölçekte rekabet edebilme kabiliyeti, savunma sanayiinin ana yapı taşlarını oluşturmaktadır" dedi.

Görgün, bir ülkenin stratejik bağımsızlığının sınır güvenliği kadar teknolojik egemenliğiyle de doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayarak, Türk savunma sanayinin geçmişte sadece ithal edilen sistemlerin kullanıcılığından, artık kendi özgün sistemlerini tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir aktöre dönüştüğünün altını çizdi.

"Yalnızca teknoloji kullanan değil, teknoloji tanımını yapan bir ekosisteme sahibiz"

Savunma sanayiisinin sistematik politikalarla, nitelikli insan kaynağıyla ve ekosistem odaklı bir kalkınma yaklaşımıyla yüzde 83'lük yerlilik oranına ulaştığına dikkati çeken Görgün, "Artık yalnızca teknoloji kullanan değil, teknoloji tanımı yapan bir ekosisteme sahibiz, hamdolsun. Bu başarıya; ileri mühendislikten yapay zekaya, elektronik harp sistemlerinden uzay teknolojilerine kadar çok geniş bir alanda, milli çözümler üreterek ulaştık. Geliştirdiğimiz kabiliyetler, sadece ana entegratör firmalarımızda değil; KOBİ'lerden üniversitelere, araştırma merkezlerinden teknoparklara kadar uzanan tüm bir ekosistemin ortak emeğiyle şekillenmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya güvenlik mimarisi ciddi bir değişim ve dönüşümden geçiyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi ise güncel tehditlere karşı caydırıcılık zemini oluşturan savunma sanayiisinin, Türkiye'nin uluslararası konumunu da belirleyen, güçlendiren önemli etkenlerden bir tanesi olduğunu söyleyerek, "Dünya güvenlik mimarisi ciddi bir değişim ve dönüşümden geçiyor. Uluslararası sistemde taşlar hala yerine oturmuş değil. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dengeleri değiştiren gücüyle savunma sanayimiz bölgede ve küresel ölçekte çok ciddi bir etki ortaya çıkartıyor. Özellikle son 20 yıldır yapılan çalışmalarla savunma sanayimizdeki yerlilik oranı sıklıkla vurguladığımız bir durum. Yüzde 20'lerden yüzde 80'lere ulaşan bir yerlilik oranından bahsediyoruz" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı vizyonu ve milli teknolojik hamlenin itici gücüyle İHA'lara, uçaklara, gemilere, füzelere kadar her alanda üretim var olduğunu ifade eden Pirinççi, "Türkiye bu sayede dünyada savunma sanayi alanında en fazla ihracat yapan 11'inci ülke konumuna yükseldi. Bu aşamaya gelinmesi de sürekli olarak atılan adımlar, vizyoner talimatlarla gerçekleşen bir husus" dedi. - ANKARA