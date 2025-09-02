Türk Kooperatifçiliğinde Yeni Eğilimler Çalıştayı Gerçekleştirildi

Birleşmiş Milletler'in "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilanı kapsamında, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Kooperatifçiliğinde Yeni Eğilimler çalıştayında kadın kooperatifleri, sosyal kooperatifler ve yeni nesil kooperatiflerin geleceği ele alındı.

Birleşmiş Milletler'in 2025 yılını "Uluslararası Kooperatifler Yılı" ilan etmesi kapsamında, Türkiye'de kooperatifçiliğin mevcut durumu ve geleceği İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde (İGÜ) düzenlenen çalıştayda ele alındı. CIRIEC Türkiye öncülüğünde, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Rumeli Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "2025 Uluslararası Kooperatifler Yılında Türk Kooperatifçiliğinde Yeni Eğilimler" çalıştayının sonuç raporu kamuoyuyla paylaşıldı.

Somut çözüm önerileri geliştirmek amaçladı

23 Mayıs 2025'te İGÜ Avcılar Yerleşkesi'nde yapılan çalıştay; kadın kooperatifleri, sosyal kooperatifler ve yeni nesil kooperatifçilik modellerini odağına aldı. Etkinlik, kooperatifçilik alanında yasal altyapının güçlendirilmesi, sürdürülebilirlik, pazarlama, dijital dönüşüm ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda somut çözüm önerileri geliştirmeyi amaçladı.

Açılış konuşmalarını İGÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı ve CIRIEC Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Kenan Aydın, İGÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ve İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara yaptı.

Çalıştaya; Gülsüm Gözde Ayanoğlu, Mustafa Yıldırım, Hakan Özkan, Hakan Çalen, Aytaç Ünen, Bahar Kastan, Fatma Şahin, Nesrin Deli, Gülser Özkan, Tuncay Eskin, Rasim Keskin gibi kamu ve kooperatif temsilcileri; ayrıca Prof. Dr. İzzet Gümüş, Prof. Dr. Emine Akçadağ Alagöz, Prof. Dr. Nurcan Turan, Doç. Dr. Nilüfer Serinikli, Dr. Öğr. Üyesi Aysun Kaya Deniz, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Aydın, Dr. Öğr. Üyesi Selda Tunç Subaşı ve Arş. Gör. Zehra Makar gibi akademisyenler katıldı.

Raporda dokuz ana öneri sunuldu

İki oturumda gerçekleştirilen etkinlikte, yasal düzenlemelerden dijital dönüşüme, kampüs kooperatiflerinden kadın emeğine kadar dokuz ana başlıkta çözüm önerileri açıklandı. Raporun sonuç bölümünde, kooperatifçilikte dönüşüm için kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumun güçlü iş birliği çağrısı yapıldı. Raporun dokuz ana önerisi şu şekilde:

"Yasal altyapı - Kadın ve sosyal kooperatiflere özel statü, Kooperatifler Kanunu'nun modernizasyonu, bakanlıklar arası koordinasyon

Kayıt dışı istihdam - Mikro istihdam modelleri, SGK muafiyetleri, kadın emeğine özel teşvik paketleri

Tanıtım - Ulusal kampanyalar, "Kooperatif Günü" etkinlikleri, dijital hikaye projeleri

Sürdürülebilirlik - Kooperatifler arası iş birliği, finansal eğitim programları, mentorluk ağları

Toplumsal cinsiyet eşitliği - Kreş, ulaşım, bakım desteği, kadın liderlik akademileri

Sosyal kooperatifçilik - Ayrı yasal statü, teşvik fonları, düşük faizli krediler

Pazarlama ve lojistik - Ortak marka, e-ticaret altyapısı, toplu kargo anlaşmaları

Tedarik zinciri entegrasyonu - Ortak üretim ve tedarik birlikleri, sektör içi entegrasyon

Yeni nesil yaklaşımlar - Dijital dönüşüm, platform kooperatifçiliği, kampüs kooperatifleri, yeşil enerji girişimleri"

Güçlü iş birliği vurgusu yapıldı

Raporun sonuç bölümünde; kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumun güçlü iş birliği içinde hareket etmesinin kooperatifçiliğin dönüşümü için kritik olduğu vurgulandı. Paydaşların düzenli olarak bir araya geleceği platformların oluşturulması ve önerilerin hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu. - İSTANBUL