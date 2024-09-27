Üye Girişi
Haberler

Türk Kızılay ve Türkiye Tenis Federasyonu'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi

Türk Kızılay ve Türkiye Tenis Federasyonu'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay ve Türkiye Tenis Federasyonu, kan ve kök hücre bağışı kampanyaları düzenlemek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Proje kapsamında tenis camiası, ilk yardım eğitimlerinde aktif rol alacak.

Türk Kızılay ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ortak yürütülecek sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Kızılay ve Türkiye Tenis Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Türkiye Tenis Federasyonu tesislerinde imzalanan protokol ile yürütülecek ortak projede Türkiye Tenis Federasyonu üyelerine yönelik kan ve kök hücre bağışı kampanyaları düzenlenerek, projede sporcu ve antrenörlerin ilk yardım eğitimlerinde de aktif rol alması sağlanacak.

İmza töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Türk Kızılay bakış açısından baktığımızda Kızılayımızın aslında stratejik planındaki iki temel noktanın bir tanesi daha güçlü ayaklarının üzerinde duran, dirençli bir toplumun inşası için çalışmaktır. Bu inşanın içinde afetlere dirençlilikte vardır, yoksulluğa dirençlilikte vardır, sağlık açısından güçlü olmakta vardır. Aslında biz sağlığın önemini önümüzdeki dönemde biraz daha fazla vurgulamak istiyoruz. Türk Kızılay'ın tarihine baktığımız zaman Türk Kızılay doktorlar, hekimler tarafından kurulmuş ve sağlık alanıyla varolagelmiş bir kurumdur" dedi.

"İlk yardım akreditasyonunu alan dünyadaki 6'ncı ülke olduk"

Kan hizmetlerinin sağlık açısından kendilerine verilen çok önemli bir görev olduğunu ifade eden Yılmaz, "Biz bunu toplumumuzla beraber çok kıymetli kan bağışçılarımızdan ihtiyaç sahibi hastalarımıza bu kanı en güvenli şekilde ulaştıran bir köprü görevi görüyoruz. İlk yardım açısından Kızılay'ın yeri elbette ki tartışılmaz. Türk Kızılay geçtiğimiz sene uluslararası alanda Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ilk yardım akreditasyonunu alan dünyadaki 6'ncı ülke oldu. Dolayısıyla biz sadece Türkiye'de ilk yardım alanında değil, dünyada da farklı ülkelerde eğitici eğitimlerini veren bir kurumuz. Amacımız da bu ilk yardım eğitimlerini belli bir kesime vermek değil, topluma yaygınlaştırmak. Geçen sene 700 binin üzerinde ilk yardım eğitimi vermişiz. Bunu da giderek arttıracak şekilde stratejik planımızla kapasitemizi güçlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Tenis Federasyonu ile yaptığımız gibi iş birliklerini yapıyor olmak ana hedeflerimizdendir"

Sağlıklı yaşlanılmadığı takdirde yaş almanın insanlar için eziyet haline dönüşebileceğini söyleyen Yılmaz, "Bu nedenle bizim sağlıklı yaşayan ve yaşlanan toplum için çalışmak hedefimiz içinde fiziksel aktiviteyi arttırmak, tüm spor alanlarını desteklemek ve Tenis Federasyonu ile yaptığımız gibi iş birliklerini yapıyor olmak bizim ana hedeflerimiz içinde yer alıyor. Dolayısıyla ben Türkiye Tenis Federasyonuna başkanımız nezdinde tekrar bizimle bu projeyi başlattıkları için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise, "Antrenörlerimiz ve sporcularımız olarak bugün Türk Kızılay ile birlikte antrenörlerimizin özellikle ilk yardım konusunda eğitimli, bilgili ve olağanüstü zamanlarda da anında müdahale edebilecek, Türkiye'nin her ilinde ve ilçesinde, mahallesinde artık birer antrenörümüz, onlarca hakemimiz, yüzlerce sporcumuz olduğu için olağanüstü zamanlarda da birer gönüllü yardım erleri olarak hepimiz hizmet için bu ülkenin her zaman birer askeri olarak ta çalışmamız gerektiğine olan inancımızla burada olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızılay Türkiye Sağlık Yerel Tenis Spor

Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

 Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı

O magandalar için gereken yapıldı
MEB, amacı dışında faaliyet gösteren kurslar için harekete geçti

Milli Eğitim'den 81 il valiliğine yazı! O kurslar kapatılacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri! Aslı Sümen kimdir? Aslı Sümen evlendi mi? Wolverhampton- Liverpool maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Wolverhampton- Liverpool maçı saat kaçta, şifresiz mi? MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri! Newcastle Utd.- Manchester City maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Newcastle Utd.- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta, şifresiz mi? Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey kiminle evlendi? KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sorgulama ekranı! Masterchef humus tarifi! Humus nasıl yapılır, malzemeleri neler? Güzel Aşklar Diyarı nerede çekildi? KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });